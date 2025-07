Große Fantasy-Serie stürzt bei Netflix in den Charts ab, dabei haben Fans 3 Jahre auf die Fortsetzung gewartet

Die Netflix-Charts sind in Bewegung. Die erfolgreiche Comic-Adaption Sandman befindet sich im Sturzflug und rutscht in den Charts immer weiter ab, während sich Platz 1 hartnäckig hält.

Während sich die südkoreanische Serie Squid Game seit dem Erscheinen der dritten Staffel am 27. Juni weiterhin auf Platz 1 der Netflix Serien-Charts hält, rutscht das Fantasy-Epos Sandman immer weiter ab. Inzwischen befindet es sich nur noch auf Platz 4 der Charts.

Finale Sandman-Staffel rutscht weiter ab bei Netflix

Nach dreijähriger Wartezeit erschien Staffel 2 beim Streaming-Dienst am 3. Juli und stieg direkt auf Platz 2 der Charts ein. Die visuell beeindruckende Adaption überzeugte Fans und Kritiker:innen mit der düsteren Atmosphäre und den komplexen Figuren. Unsere Community bewertet Sandman mit sehenswerten 7,1 von 10 Punkten.

Dennoch wurde die Netflix-Serie, die auf einer 75-teiligen Graphic Novel beruht abgesetzt. Laut Showrunner Allan Heinberg, der gegenüber Variety verriet, konzentriere sich die Serie auf die Geschichte von Dream und in den Comics gäbe es nicht genug Material für weitere Staffeln. Vermutlich haben aber auch die Missbrauchsvorwürfe gegenüber Vorlagenautor Neil Gaiman etwas mit der Absetzung zu tun.

Sandman-Finale erscheint in Etappen

Auf Netflix sind aktuell die ersten sechs Folgen der zweiten Staffel online. Die nächsten fünf Folgen erscheinen am 24. Juli und das abschließende Bonuskapitel am 31. Juli 2025. So kommen die Fantasy-Fans noch etwas länger in den Genuss der Serie.

So sehen die aktuellen Netflix-Charts im Serienbereich aus

Da Sandman schon jetzt in den Charts absteigt, wird der Trend vermutlich weiterhin nach unten verlaufen. Es bleibt spannend, wie lange sich Squid Game noch an der Spitze halten kann und welche Serie die tödlichen Spiele letztendlich vom Thron stoßen wird.