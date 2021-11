Übertriebene Spider-Man-Enttäuschung: Marvel-Fans wollen den größten MCU-Spoiler jetzt schon sehen

Das Poster zu Spider-Man: No Way Home enthüllte den ersten Blick auf den Green Goblin. Einige Fans hatten jedoch auf eine andere Überraschung gehofft und teilen auf Twitter ihre eigenen Versionen des Marvel-Films.

Vor wenigen Tagen erschien das offizielle Poster zu Spider-Man: No Way Home und zeigte uns Tom Hollands Peter Parker in Bedrängnis. Mindestens vier Bösewichte werden auf dem Bild angedeutet. Zum ersten Mal bekamen wir die Umrisse des Green Goblin zu sehen. Einige Marvel-Fans hatten jedoch auf eine andere Enthüllung gehofft.

Auf Twitter machen seit Monaten diverse Fan-Poster die Runde, die sich neben Tom Hollands Spidey auch die Versionen von Tobey Maguire und Andrew Garfield vorstellen. Dieser Umstand ist auf die unzähligen Gerüchte und Leaks zurückzuführen, die den Film seit Beginn seiner Produktion begleiten, jedoch nie offiziell bestätigt wurden.

Marvel-Crossover: Fan-Poster vereinen Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire

Inzwischen lässt sich aber mit großer Sicherheit sagen: Die Rückkehr der alten Spideys ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis des Kinojahres. Wo uns Sony und Marvel nur einen Netzschwinger zeigen, sehen die Fans schon drei an der Zahl – und liefern direkt eine angepasste Version des offiziellen Posters ab.

Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire Seite and Seite: Der Wunsch wird deutlich formuliert und dank Photoshop auch umgesetzt.

Je mehr Spider-Men auf einem Poster, desto besser, scheint der Tenor zu sein.

Manche Fans hätten gerne eine dramatischere Version des offiziellen Posters gesehen.

Wieder andere hoffen auf die Abbildung mehrerer Bösewichte.

Das Spider-Man: No Way Home-Poster ist sogar schon zum Meme geworden. Humorvoll schneiden Fans Figuren ins Bild, deren Auftreten spekuliert wird. Hier absolviert zum Beispiel Charlie Cox als Matt Murdock aka Daredevil einen Cameo.

Am besten wurde das Meme-Potential des No Way Home-Posters jedoch bei diesem Exemplar genutzt, wenn Emo Peter Parker in arroganter Pose auf einem Berg der Zerstörung tanzt.

Nach all den Informationsschnipseln, die wir zu Spider-Man: No Way Home erhalten haben, ist es kein Wunder, dass die Fans vor Neugier platzen. Dennoch ist zu hoffen, dass Sony und Marvel die größten Gastauftritte nicht durch die Poster und Trailer verraten.

Selbst wenn wir an diesem Punkt eine grobe Vorstellung von dem haben, was in No Way Home passieren wird, dürfte der Moment der Entdeckung das Kostbarste sein, was der Film zu bieten hat. Spider-Man: No Way Home startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

