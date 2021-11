Spider-Man: No Way Home enthüllt den ersten Blick auf den Green Goblin – Tobey Maguire kann nicht mehr weit sein

Der nächste Spider-Man-Film wartet mit einer Vielzahl an altbekannten Bösewichten auf. Das erste Poster zu No Way Home zeigt uns u.a. Willem Dafoes Green Goblin.

Im Dezember startet endlich Spider-Man: No Way Home in den Kinos. Allzu viel haben wir aus Tom Hollands drittem Soloabenteuer im Marvel Cinematic Universe allerdings noch nicht gesehen. Trotz massenhafter Gerüchte und Leaks hält sich die Marketingkampagne bedeckt. Der größte Einblick, den wir bisher erhalten haben, war der Trailer.

Vor wenigen Stunden ist jedoch ein neuer Happen eingetroffen. Sony hat das erste offizielle Poster zu Spider-Man: No Way Home veröffentlicht – und das zeigt uns endlich Spideys allerersten Kinobösewicht. Die Rede ist von Willem Dafoes Green Goblin, der bisher nur durch sein fieses Lachen und seine Pumpkin Bombs angedeutet wurde.

Green Goblin und Doc Ock nehmen Spider-Man in die Mangel

Auf dem No Way Home-Poster ist der Schurke, der sich in Tobey Maguires erstem Spider-Man-Film in einem absoluten Albtraumgegner verwandelte, auf den ersten Blick aber gar nicht zu sehen. Deutlich dominanter sind die mechanischen Tentakeln von Alfred Molinas Doc Ock, der in Spider-Man 2 seinen großen Auftritt hatte.

© Sony Spider-Man: No Way Home

Wenn ihr euch das Poster genau anschaut, dann kommt neben den Blitzen eine kleine Gestalt zum Vorschein, die durch den Himmel düst. Genau das ist der Green Goblin, der sich heimlich von hinten anschleicht und Hollands Spidey in Bedrängnis bringt. Darüber hinaus kündigen sich zwei weitere Bösewichte auf dem Poster an.

Auf der einen Seite wäre Electro (Jamie Foxx), der durch die Blitze zum Vorschein kommt. Er stammt aus der Andrew Garfield-Ära und hatte in The Amazing Spider-Man 2 seinen großen Auftritt. Auf der anderen Seite sehen wir aufgewirbelten Sandmassen, die den Sandman (Thomas Haden Church) aus Spider-Man 3 ankündigen.

Spider-Man: No Way Home startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos. Spätestens dann werden wir erfahren, ob es auch Tobey Maguire und Andrew Garfield in den Film geschafft haben. Alle bisherigen Hinweise deuten stark darauf hin.

