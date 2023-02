"Überwältigende Angst": Wie gut ist die Horror-Serie Red Rose bei Netflix, in der eine App Teenager-Leben zerstört?

Eine Smartphone-App treibt Teenager in den Tod in der neuen Netflix-Serie Red Rose. Laut der Kritiken lohnt sich das Einschalten bei dem Teenie-Horror unbedingt.

Wer sich Smartphones und vielleicht das Internet als Ganzes abgewöhnen will, sollte Red Rose schauen. Die Horror-Serie streamt seit dem 15. Februar bei Netflix und handelt von einer App, die systematisch das Leben von Teenies zerstört.

Aber lohnen sich die acht Folgen von Red Rose? Und will man danach jemals wieder mit einem Smartspeaker sprechen? Hier findet ihr einen Überblick der Kritiken zur Horror-Serie.

Worum geht's in der neuen Netflix-Horror-Serie?

Red Rose wurde von der Sex Education-Schmiede Eleven umgesetzt und ursprünglich für die britische BBC produziert, wo sie schon im August letzten Jahres lief. Sie befasst sich, genau wie der Netflix-Hit, mit Teenagern – allerdings in einem wesentlich düsteren Kontext.

Am Anfang steht eine Tragödie. Die junge Alyssa aus einer privilegierten Familie wird von der Smart-Home-Technologie in ihrem Zuhause terrorisiert, daraufhin nimmt sie sich das Leben. In einem ärmeren Teil der nordenglischen Stadt Bolton feiern die Schülerin Rochelle Mason (Isis Hainsworth) und ihre Freund:innen das Ende des Schuljahres. Grenzenlose Freiheit und ein Sommer ohne Schulstress sollten ihnen eigentlich bevorstehen. Doch dann lädt sich Rochelle eine App namens Red Rose auf ihr Smartphone.

Sie ahnt nicht, was für eine bösartige Macht hinter der App steckt, die ihr Leben und das ihrer Freunde und Freundinnen ins Chaos stürzen wird. Denn die App schickt traumatisierende Bilder, schreibt falsche Nachrichten an andere und nutzt die allgegenwärtige Technik für Manipulation und Angst. Doch was steckt dahinter?



The Ring fürs Smartphone-Zeitalter: Was sagt die Kritik zu Red Rose?

Für eine Horror-Serie bei Netflix sind die Kritiken bisher erstaunlich positiv. Bei den Aggregatoren Rotten Tomatoes und Metacritic weist die britische Serie 100 Prozent bzw. 75 Punkte vor, allerdings könnte sich das noch ändern, wenn mehr Reviews eingepflegt werden.

Nadira Goffe bei Slate findet, dass Red Rose die allgemeine Obsession mit Smartphones richtig versteht und ein erfrischendes Update des smarten Horrors liefert:

Red Rose ist endlich eine Serie über den digitalen Horror, die nicht glaubt, dass die Gefahren unserer chronischen Online-Sucht bei der bloßen Überwachung aufhören [...]. [Die Serie] schärft den Sinn für Sorgfalt im Umgang mit Technologie, ohne die Generation Z dafür zu rügen, dass sie ständig online ist.

William Tucker fiel die Sichtung der Serie schwer:

Red Rose kreiert eine Angst, die fast überwältigend ist. Es ist eine schwierige Show, weil man sich nicht daran gewöhnen kann, die Figuren und das Thema haben mich die ganze Zeit nervös gemacht. Die Dialoge können etwas platt, aber schön sein, wenn es darauf ankommt, aber die Story ist wirklich fesselnd. [...] Die schwere und erdrückende Stimmung, die ich beim Schauen hatte, machen [die Serie] zu einer unvergesslichen Erfahrung.

Bei Mashable beschreibt Shannon Connellan die Serie als eine Mischung aus Skins – Hautnah, Ring und Black Mirror und lobt, dass Red Rose diese Vergleiche hinter sich lässt:

Red Rose nimmt sich die Zeit, ernste Themen wie Trauer, Tod, Klassen, Familie, Freundschaft und das frühe Erwachsenwerden zu untersuchen, während unsere Protagonisten einen Tech-Albtraum durchleben, der dich dazu bringen wird, dein Handy ins Meer zu werfen.

Alle 8 Episoden von Red Rose streamen derzeit bei Netflix. Bisher ist nicht bekannt, ob es eine 2. Staffel der Serie geben wird.