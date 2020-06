Der ekligste Zombie in The Walking Dead: Star musste fast brechen

The Walking Dead ist nicht arm an Ekel-Momenten. Ein Star verriet nun, bei welcher Zombie-Szene er sich fast übergeben musste - Norman Reedus trug eine Mitschuld.

Momentan warten wir gespannt auf die nächste Folge von The Walking Dead, die die 10. Staffel abschließt und wegen Corona nicht rechtzeitig fertig gestellt werden konnte. Zur Einstimmung kamen am vergangenen Freitag neun Stars aus der Serie bei einem Panel von Wizard World (via Comic Book ) zusammen und lieferten unterhaltsame Einblicke.

Mit dabei war unter anderem IronE Singleton, der von Staffel 1-3 T-Bone spielte. Im Gespräch erinnerte er sich an die für ihn ekligste Szene - diese hat (natürlich) mit einem Zombie zu tun, aber auch Norman Reedus trug mit einem Kommentar dazu bei, dass dem Darsteller richtig schlecht wurde.

The Walking Dead: Großer Ekel wegen einem Zombie

Singleton erinnert sich noch gut an den Moment aus Staffel 2 Folge 4, in dem die Überlebenden einen Brunnen von einem aufgeblähten Zombie befreien wollen, damit der Infizierte nicht das Trinkwasser kontaminiert. Der Versuch, Glenn als menschlichen Köder einzusetzen, scheitert kläglich. Schließlich soll der Untote an einem Seil herausgezogen werden - als es fast geschafft ist, reißt der Körper jedoch in Stücke.

Beim Dreh wurden andauernd Dreck und Staub vom Boden aufgewirbelt, was dem Schauspieler ziemlich zu schaffen machte. Hinzu kam der Anblick des Walkers selbst, den Singleton als den "abscheulichsten Zombie der gesamte Serie" bezeichnet.

Und dann gab es da auch noch einen dritten Faktor: Daryl-Darsteller Norman Reedus hatte Singleton vorher im Scherz gefragt, ob dessen Wurst-Frühstück "Scheiße" sei. Der bildliche Vergleich rauschte am Set wieder blitzartig in seinen Kopf und trug sein Übriges dazu bei, dass Singleton heftig würgen musste. Seine Reaktion auf den Brunnen-Zombie war also keineswegs gespielt, was allerdings dem Regisseur der Folge - Billy Gierhart - offenbar entging:

Ich konnte während der Szene nicht aufhören zu würgen. Er [der Regisseur] sagte: 'IronE, ich mag das Würgen, aber lass' uns etwas anderes versuchen.' Ich sagte nur: 'Ich kann nicht anders!'

Trotz dieser unangenehmen Erfahrung verfolgt IronE Singleton die Serie angeblich bis heute weiter. Auch er also dürfte ungeduldig auf die kommende Episode mit dem Originaltitel A Certain Doom warten. Freuen können wir uns auf eine Game of Thrones-mäßig große Schlacht sowie Maggies Rückkehr. Ein konkretes Datum für die Premiere liegt weiterhin nicht vor.

Was war für euch die ekligste The Walking Dead-Szene?