Brutaler als Vikings: Im deutschen The Northman-Trailer kündigt sich das größte Wikinger-Epos seit Jahren an

Nach The Witch und Der Leuchtturm meldet sich Regisseur Robert Eggers mit einem neuen Film zurück. The Northman verspricht ein Wikinger-Epos, das Vikings locker in den Schatten stellt.

Während wir gespannt auf den Start von Vikings: Valhalla entgegenfiebern, kündigt sich ein noch viel furchteinflößenderes Wikinger-Epos an. Mit The Northman meldet sich Robert Eggers auf der großen Leinwand zurück. Zuletzt lehrte er uns mit den zutiefst verstörenden Kinoalbträumen The Witch und Der Leuchtturm das Fürchten.

Der Leuchtturm von Robert Eggers auf Blu-ray Zum Deal Schwarz-Weißer Albtraum

Ende 2021 wurde bereits der erste Trailer zu The Northman veröffentlicht, allerdings nur in der Originalversion. Jetzt gibt es auch eine deutsche Fassung, die uns einen bildgewaltigen Einblick in den Film liefert. Schlamm und Dreck fliegen durch die Luft, während wir blutige Schlachten und Intrigen im 10. Jahrhundert bezeugen.

Der deutsche Trailer zu The Nortman von Robert Eggers

The Northman - Trailer 1 (Deutsch) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der von Alexander Skarsgård verkörperte Prinz Amleth, der sich auf den Weg macht, um den Mord an seinem Vater zu rächen. The Northman erzählt somit eine Rachegeschichte im historischen Setting und führt seinen Protagonisten durch unfreundliche Landschaften, in denen er auf einige zwielichtige Figuren trifft, wie der Trailer zeigt.

Der Cast von The Northman gestaltet sich wie folgt:

Darüber hinaus gehört Ralph Ineson dem Ensemble an, der letztes Jahr in gleich zwei schaurigen Filmen zu sehen war: The Green Knight und The Tragedy of Macbeth. Welche Rolle er in The Northman spielt, ist noch nicht bekannt.

The Northman startet am 28. April 2022 in den deutschen Kinos.

Podcast: Die besten Serienstarts im Januar 2022

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monatsvorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie Snowpiercer und Euphoria, das Horror-Spektakel Chucky, die abgedrehte Marvel-Serie Hit-Monkey oder die neue Harry Potter-Quiz-Show: Wir haben stellen euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr The Northman im Kino anschauen?