"Nicht wirklich schockiert": Für Elliot Page ergibt das Umbrella Academy-Finale trotz negativer Fan-Reaktionen Sinn

Das Finale von The Umbrella Academy auf Netflix findet bei Presse und Fans nur wenig Anklang. Elliot Page konnte das Staffel 4-Ende jedoch nicht schocken.

Nach fünf Jahren hat uns das Finale von The Umbrella Academy auf Netflix erreicht. Während die Presse bisher gespalten auf das Serien-Ende reagierte, halten Fans mit ihrer Enttäuschung nicht hinterm Berg, die sich über unnötige bis nicht abgeschlossene Storylines und ein schockierendes Ende erstreckt. Eine Person teilt diese negativen Gefühle jedoch nicht – und zwar Viktor-Darsteller Elliot Page.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Finale von The Umbrella Academy.

Elliot Page hält Umbrella Academy-Finale auf Netflix für sinnvoll

So erklärte der Schauspieler im Interview mit Decider , dass der Schock nicht lange anhielt, als er erfuhr, wie die Netflix-Serie enden sollte:

Als ich es das erste Mal gelesen habe, war ich es natürlich. Ich meine, ich war nicht wirklich schockiert. Das Ende hat für mich tatsächlich Sinn gemacht.

Damit steht Page so ziemlich alleine da, echauffieren sich Umbrella Academy-Fans seit Veröffentlichung von Staffel 4 online lautstark über die Entscheidungen, die beim Finale der beliebten Serie getroffen wurden. So opfern sich die Hargreeves-Geschwister am Ende, um den drohenden Weltuntergang in den verschiedenen Zeitlinien ein für alle Mal zu beenden.

Schaut hier ein Featurette zur 4. Staffel von The Umbrella Academy:

The Umbrella Academy - Staffel 4 Featurette (Deutsche UT) HD

Über Online-Diskussionen denke Page jedoch ohnehin nicht mehr nach, wie er im Interview klarstellte. Somit seien auch die enttäuschten Fan-Reaktionen zum Umbrella Academy-Finale weitgehend an ihm vorbeigegangen:

Ich habe mir das nicht angeschaut. Ich bin nicht wirklich eine Person, die viel online ist. Das habe ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren etwas aus meinem Leben gestrichen. Also halte ich mich aus solchen Sachen weitgehend raus, aus Gründen, die ihr euch sicher denken könnt.

Nach fünf Jahren sei Page jedoch traurig über das Ende der Netflix-Serie, widme sich nun jedoch anderen Projekten. So startete in den USA am 16. August 2024 sein neuester Film Close to You im Kino. Ob und wann der Film hierzulande im Kino oder Streaming erscheint, ist bisher nicht bekannt.

