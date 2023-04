Umsonst streamen bei Amazon im April: Einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, Daniel Radcliffe als Fantasy-Wesen & mehr

Im April baut Amazons Gratis-Dienst Freevee sein Angebot aus. Neuzugänge sind unter anderem eine berüchtigte deutsche Komödie und Daniel Radcliffe in einer skurrilen Fantasy-Rolle.

Seit einigen Monaten können alle Amazon-Kunden beim Kanal Freevee umsonst Filme streamen. Im April erweitert sich das Sortiment um einige bekannte Filme. Gerade Fans deutscher YouTuber, die Fantasy-Community und alle Daniel Radcliffe-Liebhaber:innen werden auf ihre Kosten kommen.

Gratis bei Amazon: Daniel Radcliffe im Fantasy-Drama und eine Comedy-Katastrophe

Harry Potter-Star Radcliffe gibt es bei Freevee bald in Horns zu sehen. Dort verkörpert er einen jungen Mann, dem nach dem Tod seiner Freundin plötzlich Hörner aus der Stirn wachsen.

Wem das noch nicht skurril genug ist, der kann sich vorsichtig an Kartoffelsalat - Nicht fragen! heranwagen. Die Zombie-Komödie mit diversen deutschen YouTube-Stars und Comedy-Talenten gilt vielen als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, wie unter anderem die Bewertung bei Moviepilot offenbart. Nichtsdestotrotz wurde der Film im Kino zum Erfolg und zog das Sequel Kartoffelsalat 3 - Das Musical nach sich, das bald ebenfalls auf Freevee verfügbar ist.

Comedy-Fans werden sich darüber hinaus an dem Kultfilm Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy erfreuen. Die Action-Community könnte mit Filmen wie Pay Day oder The Bouncer ihren Spaß haben. Im Übrigen feiert die Serie Jury Duty der Das Büro-Macher Lee Eisenberg und Gene Stupnitzky Premiere.

Alle wichtigen neuen Filme bei Freevee im April 2023

ab 1. April 2023:



Anchorman

ab 5. April 2023:

Kartoffelsalat

Kartoffelsalat 3

ab 7. April 2023:

Pay Day

The Bouncer

ab 13. April 2023:

Horns

Alle wichtigen neuen Serien bei Freevee im April 2023:

Judy Justice

ab 7. April 2023:

Jury Duty

Podcast: Warum The Blacklist so beliebt ist – und das Ende trotzdem enttäuschen wird

The Blacklist mit James Spader ist ein Phänomen. Inmitten der Prestige-Serien Breaking Bad, Game of Thrones und The Walking Dead startet die Krimiserie am 23. September 2013 mit einem fesselnden Auftakt. Das war der Anfang einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Derzeit läuft die 10. Staffel und sie wird die letzte sein. Wir stellen uns im Podcast zwei Fragen, die uns schon länger beschäftigen: Warum ist The Blacklist so beliebt? Und ist ein zufriedenstellendes Ende überhaupt möglich?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.