Bei Netflix wäre diese Loser-Version von James Bond längst gescheitert: Genialen Agenten-Serie, die viel zu wenige kennen, erhält Staffel 5

Eine grandiose Agenten-Serie, die in Deutschland immer noch (zu Unrecht) unter dem Radar fliegt, wurde um Staffel 5 verlängert und das ist nicht nur für Gary Oldman-Fans eine gute Nachricht.

Wer an aktuelle Agenten-Serien denkt, dem fällt vermutlich als Erstes Amazons Reacher oder Netflix' The Night Agent ein. Doch eine fantastische Geheimdienst-Serie, von der hierzulande immer noch nicht alle gehört haben, überbietet das Action- und Thriller-Kollegium – denn sie bekam jetzt ihre 5. Staffel spendiert. Die Rede ist von Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb.

Agenten-Geheimtipp abseits von James Bond: Slow Horses feiert 5 Staffeln

Slow Horses verfilmt als Thriller-Serie die vielfach ausgezeichneten Slough House-Spionage-Romane * des britischen Autors Mick Herron. In deren Mittelpunkt stehen unterschiedliche Fälle des heruntergekommenen Geheimdienstlers Jackson Lamb (Gary Oldman), der eine fragwürdige Abteilung leitet.

In diese werden unliebsame Loser-Agenten abgeschoben, wenn sie sich im britischen Geheimdienst etwas zuschulden kommen lassen. Hier landet nach einem peinlichen Fauxpas auch River Cartwright (Jack Lowden), der gern ein echter James Bond wäre, von seinem neuen Vorgesetzten aber schnell auf seine halbe Größe zurechtgestutzt wird. Laut Deadline darf er auch in der nun bestellten 5. Staffel weiter zur Schnecke gemacht werden.



Slow Horses besticht als Agenten-Serie mit ihrer Mischung aus bitterbösen Sprüchen, Spannung und dem schlagenden Herz ihrer Charaktere. Gary Oldman spielt Abteilungsleiter Jackson Lamb genüsslich schwergewichtig als duschscheuen Chef, der des Öfteren mit einem Obdachlosen verwechselt wird. Seine Angestellten fürchten ihn nicht nur für seine Schimpftiraden, sondern auch für das zweifelhafte Vergnügen, ihm ständig beim unschönen Essen zusehen zu müssen.

Als ausrangierter Mann, dem Anerkennung egal ist, der aber insgeheim als Agent einiges auf dem Kasten hat, ist der chronisch unterschätzte Lamb für den MI5 und Chefin Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) trotzdem immer wieder eine Bereicherung. Und mit ihm auch seine Außenseiter-Außenstelle "Slough House" – was wie "Slow Horses" klingt, also "langsame Pferde", und der Serie ihren Titel gibt.

AppleTV+ Slow Horses

Der Grund, warum die Serie Slow Horses als gelungener Anti-James-Bond in Deutschland auch nach drei veröffentlichten Staffeln für viele noch unbekannt ist, liegt wohl an ihrem Streaming-Dienst: AppleTV+ ist hierzulande längst nicht so verbreitet wie Netflix. Und das, obwohl die ständige Veröffentlichung echter Qualitätsserien Serien-Fans hier regelmäßig glücklich macht. Gast-Stars wie Jonathan Pryce, Olivia Cooke, Hugo Weaving oder Katherine Waterston zeigen ebenfalls, dass das Agenten-Juwel längst auch prominente Fans hat.

Staffel 5 muss noch längst nicht das Ende für die Spionage-Serie Slow Horses sein

Slow Horses produziert seine stets 6 Episoden umfassenden Staffeln in Rekordgeschwindigkeit: Staffel 1 und 2 kamen beide 2022. Staffel 3 schlug Ende 2023 auf und Staffel 4 ist ebenfalls längst abgedreht. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, ist die 5. Staffel auch nicht mehr fern. Und mit 8 Romanen und 3 Novellen, die aktuell zur literarischen Vorlage gehören, wird das Material gewiss nicht so schnell knapp. Gary Oldman verriet im Podcast Happy Sad Confused jedenfalls, dass er am liebsten ewig mit der Serie weitermachen würden.

AppleTV+ Slow Horses: Gary Oldman als Jackson Lamb

In Staffel 5 wird der Roman Spook Street * verfilmt, in dem der Technik-Nerd der Slow Horses, Roddy Ho (Christopher Chung), sich eine verdächtig glamouröse neue Freundin zulegt, woraufhin sich bizarre Ereignisse in der ganzen Stadt ereignen.

