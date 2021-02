Unerbittlicher Überlebenskampf bei Netflix: Alle 46 neuen Filme und Serien der Woche

Die großen Netflix-Neustarts der Woche fallen sehr unterschiedlich aus. Von einem berührenden Western über einen unerbittlichen Überlebenskampf bis hin zum großen Romcom-Finale wird alles geboten.

Was ist neu auf Netflix? Wie jeden Freitag stellen wir uns die Frage und blicken zurück auf die Filme und Serien, die in den vergangenen Tagen neu im Angebot des Streaming-Diensts eingegangen sind. Die Ausbeute ist zwar nicht ganz so gut wie letzte Woche. Wir konnten dennoch ein paar vielversprechende Neuzugänge ausmachen.

Neu auf Netflix: Der unerbittliche Überlebenskampf in Red Dot

Nadja (Nanna Blondell) und David (Anastasios Soulis) werden bei einem Ausflug in den Norden Schwedens von einem roten Punkt überrascht. Offenbar sind sie ins Fadenkreuz eines Jägers geraten, der es nicht auf Tiere, sondern auf Menschen abgesehen hat. Bei Red Dot handelt es sich um den ersten schwedischen Netflix-Film. Passend dazu sind diese Woche zahlreiche schwedische Filme bei Netflix eingetrudelt.

Red Dot - Trailer 2 (English Subs) HD

Neu auf Netflix: Tom Hanks erzählt Neues aus der Welt

Der Western Neues aus der Welt sollte eigentlich ins Kino kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie feierte der Oscar-Favorit mit Tom Hanks in der Hauptrolle diese Woche auf Netflix seine Premiere. Nicht nur Hanks brilliert in dem Film: Auch Systemsprenger-Star Helena Zengel liefert eine grandiose Performance ab.

Neu auf Netflix: Das große Finale der All the Boys-Trilogie

Mit To All the Boys I've Loved Before landete Netflix vor drei Jahren einen gigantischen Hit. Letztes Jahr folgte die erste Fortsetzung. Heute steht mit dem dritten Teil bereits das große Finale der Bestseller-Verfilmung vor der Tür. Ein letztes Mal werden Lara Jean (Lana Condor) und Peter (Noah Centineo) um ihre Liebe ringen.



Neu auf Netflix: Das Coming-of-Age-Juwel Eighth Grade

Technisch gesehen ist Eighth Grade bereits letztes Wochenende bei Netflix eingetroffen. Da der Film bei uns bisher aber keine Erwähnung fand, sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen. Das Spielfilmdebüt von Bo Burnham entpuppt sich als Coming-of-Age-Juwel voller sorgfältiger Beobachtungen.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Was schaut ihr euch am Wochenende auf Netflix an?