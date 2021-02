Fantasy-Epos und massig Blockbuster bei Netflix: Alle 52 neuen Filme und Serien der Woche

Bei Netflix sind diese Woche viele neue große Filme eingetroffen. Wir haben ein paar Highlights für euch herausgesucht und eine Liste mit den wichtigsten Neuzugängen zusammengestellt.

Netflix fährt zu Beginn des Monats für gewöhnlich ein starkes Angebot an neuen Filmen und Serien auf. Das ändert sich auch im Februar 2021 nicht. In den vergangenen Tagen sind einige vielversprechende Titel in den Katalog des Streaming-Dienst gewandert. Wir stellen euch die Highlights vor.

Spannende Netflix-Originale von Science-Fiction bis Fantasy

Gleich drei neue Originalfilme präsentiert Netflix, die sehr spannend aussehen. Zuerst ist da das Kammerspiel Malcolm & Marie mit John David Washington und Zendaya in den Hauptrollen. Dazu kommt der Science-Fiction-Film Space Sweepers und das Fantasy-Epos The Yin-Yang Master: Dream of Eternity. Der Trailer sieht definitiv beeindruckend aus:

The Yin-Yang Master Dream of Eternity - Trailer (English Subs) HD

Godzilla und Co. sorgen für Blockbuster-Feeling auf Netflix

Die Kinos sind in Deutschland weiterhin geschlossen. Netflix hat dafür einige große Blockbuster frisch im Programm. Da wäre die Monsterschlacht Godzilla 2 und das Baywatch-Reboot mit Dwayne Johnson. Dazu gesellen sich Need for Speed, The Green Hornet und die zwei jüngsten Robert Langdon-Abenteuer. Mit Paul W.S. Andersons Mortal Kombat-Adaption könnt ihr euch außerdem auf den neuen Kinofilm vorbereiten.

Netflix nimmt die komplette Step Up-Reihe ins Programm

Oft belächelt, aber definitiv nicht zu unterschätzen: die Step Up-Filme. Seit dieser Woche könnt ihr alle fünf Teile bei Netflix streamen. Die Reihe hat eine interessante Entwicklung durchgemacht. Am Anfang ging es noch sehr um den Romcom-Charakter, ehe der Fokus auf die furiosen Tanzeinlagen gelegt wurde. Mit diesen mitreißenden Bewegungen müssen Godzilla und Co. erst einmal mithalten.

Filmklassiker bei Netflix: Funny Girl von William Wyler

Für Musical-Fans führt kein Weg an Funny Girl von William Wyler vorbei. Barbar Streisand schlüpft darin in die Rolle der aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Fanny Brice. Ehrgeizig arbeitet sie sich ihren weg nach oben, doch der Preis dafür ist ein großer. Für ihre Darbietung in der Rolle erhielt Streisand den Oscar als Beste Hauptdarstellerin.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Was werdet ihr euch am Wochenende auf Netflix anschauen?