Unfassbar ekliger Sci-Fi-Superhelden-Film wird nach fast 40 Jahren mit Game of Thrones-Star neu aufgelegt und jetzt gibt es das erste Bild

Ein entstellter Superheld will Marvel bald den Rang ablaufen. Zum Sci-Fi-Trash The Toxic Avenger mit Game of Thrones-Liebling Peter Dinklage gibt es ein erstes Bild.

Superhelden kommen nicht alle von Marvel und DC. Schon 1984 machte sich der Kultfilm Atomic Hero - The Toxic Avenger mit 1000 ekligen Szenen über strahlende Spandex-Protagonisten wie Superman und Co. lustig. Bald soll mit The Toxic Avenger ein Remake mit Game of Thrones-Darsteller Peter Dinklage ins Kino kommen. Jetzt gibt es ein erstes Bild.

Game of Thrones-Star nimmt in Sci-Fi-Trash brutale Rache an seinem Chef

Die Neuauflage dreht sich um Winston (Dinklage), einen willensschwachen Mann, der als Hausmeister bei einem Fitnessklub arbeitet. Bei ihm wird eine tödlichen Krankheit diagnostiziert, deren Behandlung sein geldgieriger Arbeitgeber aber nicht zahlen will. Winston fällt versehentlich in einen Behälter voller Giftmüll, der ihn schrecklich entstellt. Aber auch übermenschliche Kräfte verleiht, dank derer er an seinen Feinden Rache nehmen kann. Das Resultat ist jetzt auf einem ersten Bild zu sehen:

Wie das Original mit seinen komödiantischen Splatter-Orgien soll auch das Remake nicht an Gewaltexzessen geizen und wurde in den USA mit einem R-Rating versehen (Kinozuschauer:innen unter 17 benötigen eine erwachsene Begleitperson).

Wann kommt The Toxic Avenger ins Kino?

Wann genau das Trash-Remake hierzulande zu sehen sein wird, steht bisher noch nicht fest. Neben Dinklage sind unter anderem Elijah Wood (Der Herr der Ringe), Kevin Bacon und Jacob Tremblay (Wunder) vor der Kamera zu sehen. Das Original stammt von der legendären Splatter-Comedy-Schmiede Troma Entertainment.



