Unfassbar schlecht und jetzt bei Amazon Prime: Zombies überfallen YouTuber

Amazon Prime nimmt ein ganz besonderes Prachtstück in sein Angebot auf. 2015 zog der Zombiefilm vom YouTube-Hochadel schlimme Reaktionen an. Jetzt könnt ihr ihn streamen.

Bei kaum einem Film der letzten 10 Jahre war sich das Publikum in seinem vernichtenden Urteil so einig wie bei Kartoffelsalat - Nicht fragen!. Wenn ihr euch denkt: "So schlecht kann der doch gar nicht sein", dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch einen eigenen Eindruck abzuholen. Denn Amazon Prime bietet die Zombie-Komödie in der Flatrate an.

Mit Youtube-Hochadel: Das ist Kartoffelsalat - Nicht fragen!

Zum Titel selbst sagte der Youtuber und das Mastermind hinter dem Film, Torge Oelrich (Fresh Torge), ihm sei einfach nichts anderes eingefallen. Wichtiger als die Geschichte (Zombies überfallen eine Realschule in der Provinz) ist ohnehin das Ensemble, das sich größtenteils aus prominenten Youtubern wie eben Torge Oelrich, den Lochis und Phil Laude zusammensetzt. Pate stand die Produktionsfirma von Otto Waalkes, die außerdem einen Großteil des Budgets stellte.

Auch nur 1 Stern: Die FILMSTARTS-Kritik zu Kartoffelsalat

Bei Amazon im Stream: Warum gilt Kartoffelsalat als schlechtester deutscher Film?

Bei Moviepilot hält der Teenager-Film mit Zombie-Einschläge einen legendär niedrigen Schnitt von 1,5 von 10 Punkten. Stabile 184 Moviepiloten verleihen ihm das Siegel "Hassfilm".

© Take25 Pictures/20th Century Fox Torge Oelrich in Kartoffelsalat

Der meistgelikte Kommentar bei Moviepilot ist der von DonChris (Wertung: "Schmerzhaft, Null Punkte"):

Ach du Scheiße, was zur Hölle war das!? Das kommt dabei raus, wenn man ohne Plan, Verstand und Talent solch ein Projekt realisiert. Liebe YouTuber, belasst das Filmemachen doch den Leuten, die es können und quatscht weiter in Eure Webcam... Das einzige was hier wirklich passt, ist der sinnfreie Titel.

Texte wie diese gibt es Dutzende. Kartoffelsalat ruft also größtenteils negative Gefühle hervor, und das nicht nur bei Moviepilot. 2015, kurz nach der Veröffentlichung, schaffte es der Film auf Platz 1 der schlechtesten Filme aller Zeiten bei der internationalen Datenbank IMDB. Eine globale Liste, wohlgemerkt. Inzwischen rangiert dort der unvergessene Disaster Movie.

Schlechtester Film aller Zeiten bei Amazon: Ist der Ruf gerecht?

In seiner damaligen Auseinandersetzung mit dem Hass-Hype vermutete unser Kolumnist Rajko Burchardt, dass ein Großteil der Kartoffelsalat-Feinde sich womöglich überhaupt nicht die Mühe machte, sich dem Werk tatsächlich anzunähern - und stattdessen gleich zur Bewertungsskala stürmte und so die Statistik nach unten zog.



Der deutsche Trailer zu Kartoffelsalat

Kartoffelsalat Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Zielgruppe ist in der Tat sehr eng eingegrenzt. Kartoffelsalat ist ein Film von YouTubern für ihre Fans. Regisseur Michael David Pate warnte alle anderen Zuschauer etwa vor, dass Kartoffelsalat kein „Kritikerfilm“ sei. Er richte sich an eine „sehr junge Zielgruppe […] mit einem ganz speziellen Humor“. Selbst Torge Oelrich befindet, Kartoffelsalat sei ein lustiges "Projekt vom Dorf" und eben kein "ernsthafter Kinofilm". Kartoffelsalat versucht gar nicht, gut zu sein. Er wälzt sich genüsslich in seiner Unbedarftheit.

Kartoffelsalat - nicht fragen! war ein Erfolg

Das Rezept ging auf. An den Kinokassen übertraf Kartoffelsalat die Erwartungen deutlich: Die Zombie-Klamotte sollte 250.000 Menschen in die Säle locken, brachte es später gar auf 360.000 Besucher und spielte am Ende 2,5 Millionen Euro ein.

Bei Amazon und Netflix: Streaming-Tipps zur Ablenkung

In der Gute-Laune-Episode unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir massenhaft Tipps zur Ablenkung bei Netflix, Disney+, Amazon & Co.:

Andrea, Esther und Jenny reden darüber, von welchen Filmen und Serien bei Netflix, Disney+ & Co. sie sich in dieser aufwühlenden Zeit an die Hand nehmen lassen. Egal ob Comedy oder Zeichentrick, Fantasy oder Horror, hier ist für jeden die perfekte Ablenkung dabei.



Habt ihr Lust auf den Film bekommen?