Unfassbare Dominanz: Christian Bale hat jede Rolle an Leonardo DiCaprio verloren und “es betraf nicht nur mich”

Wie ist es, um jede Rolle mit Leonardo DiCaprio zu konkurrieren? Selbst Batman-Star Christian Bale hatte so seine Probleme mit der Dominanz des Superstars.

Christian Bale und Leonardo DiCaprio sind im selben Jahr geboren (stimmt wirklich, schaut es nach). Der Waliser Bale ist nur wenige Monate älter als der US-Amerikaner DiCaprio. Nun kann sich jeder und jede von uns vorstellen, dass es angenehmere Schicksale gibt, als mit Leonardo DiCaprio um Rollen zu konkurrieren, zumal Christian Bale und sein Altersgenosse zumindest annähernd ähnliche Typen verkörpern.

Dass ihm DiCaprio vor allem den Start erschwerte, erklärt Bale in einem neuen Interview mit GQ .

Christian Bale über Leonardo DiCaprio: "Jeder in Hollywood verdankt ihm seine Karriere"

Amsterdam - Trailer (Deutsch) HD

Bales Karriere nahm Mitte der Neunziger Fahrt, etwa zeitgleich mit DiCaprio. Letzterer allerdings wurde durch den Erfolg von Titanic 1997 zur ersten Adresse in der gemeinsamen Altersgruppe. Er habe in der Phase bis zu fünf Rollen an seinen Konkurrenten verloren, so lautet die Legende.

Es betraf nicht nur mich. Bis heute ist es so, dass jede Rolle, die jemand bekommt, nur deshalb so ist, weil er sie vorher abgelehnt hat. [...] Es spielt keine Rolle, wie gut man mit den Regisseuren befreundet ist. All diese Leute, mit denen ich mehrfach zusammengearbeitet habe, haben ihm jede dieser Rollen zuerst angeboten. Einer von ihnen hat mir das tatsächlich gesagt. Danke Leo, denn er kann sich buchstäblich alles aussuchen, was er macht. Er ist phänomenal.

Das kann natürlich irgendwann frustrierend sein. Neid oder Missgunst habe Bale aber nie empfunden.

Wissen Sie, wie dankbar ich bin, überhaupt etwas zu bekommen? Ich meine, ich kann nicht tun, was er tut. Ich würde auch nicht die Aufmerksamkeit wollen, die er hat. Und er macht es großartig. Aber ich würde vermuten, dass fast jeder in Hollywood, der in seinem Alter ist, seine Karriere ihm verdankt, weil er irgendein Projekt abgelehnt hat.

Welche Rollen hat Bale von DiCaprio übernommen?

Freilich legte der Batman-Darsteller und Oscar-Preisträger (The Fighter) eine beeindruckende Karriere hin. Eine verbürgte DiCaprio/Bale-Überschneidung lässt sich bei dem endgültigen Durchbruch des Walisers finden: Der Serienkiller-Satire American Psycho aus dem Jahr 1999. DiCaprio reizte die Rolle durchaus. Er lehnte sie jedoch ab, da er nach Titanic das Image des Mädchenschwarm pflegte. American Psycho hätte das Bild besudelt.



Bale wiederum fand spätestens hier seine Nische neben dem dominanten Superstar. Er etablierte sich als erste Anlaufstelle für ruppige Charakterrollen, für die Bale legendäre körperliche Verwandlungen auf sich nahm.

Am 3. November 2022 startet Bales neuer Film Amsterdam in den deutschen Kinos.

