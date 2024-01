"Ungewöhnlich und nie langweilig": Gigantischer Sci-Fi-Film von absolutem Meisterregisseur kommt noch dieses Jahr

Apocalypse Now-Regisseur Francis Ford Coppola hat mit dem Sci-Fi-Epos ein langjähriges Traumprojekt gedreht. Wie er jetzt enthüllte, soll der gigantische Film noch dieses Jahr erscheinen.

Sci-Fi-Bombast mit 1000 Stars: Megalopolis wird "nie langweilig"

Dune: Part Two kann einpacken. Zumindest, wenn es um den größten Sci-Fi-Film des Jahres geht: Meisterregisseur Francis Ford Coppola (Apocalypse Now) wird nämlichwie er jetzt erklärte.

Im Accutron -Podcast erzählte Coppola:

In ein paar Monaten wird [der Film] erscheinen. Ich liebe die Schauspieler:innen, die darin zu sehen sind. [Megalopolis] ist ungewöhnlich und nie langweilig. Ansonsten wartet einfach ab, ihr werdet schon sehen.

Über die Story des Films ist bisher nur wenig bekannt. Sie soll sich um einen Architekten drehen, der New York nach einem Unglück als utopische Riesenstadt wieder aufbauen will. Neben vielen anderen Stars sind in Megalopolis unter anderem Adam Driver (Star Wars 7), Laurence Fishburne (Matrix) und Dustin Hoffman (Die Reifeprüfung) zu sehen. Zuletzt kursierten Gerüchte über Uneinigkeiten am Set. Driver ist von dem Sci-Fi-Film allerdings restlos begeistert.

Wann kommt Francis Ford Coppolas Megalopolis ins Kino?

Wann genau Megalopolis starten wird, ist bisher nicht bekannt. Zwar ist der Dreh bereits seit einer Weile beendet, der Aufwand für die Postproduktion lässt sich allerdings schwer abschätzen. Wir gehen von einem Start im Sommer 2024 aus.

