Unglaublich gute Superhelden-Serie kommt in limitierter Edition: Sichert euch den Marvel-Kracher als schickes 4K-Steelbook

In Avengers: Age of Ultron wurde Scarlet Witch sträflich vernachlässigt, dann läutete sie mit WandaVision die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe ein. Nach langer Streaming-Exklusivität könnt ihr euch jetzt das schicke 4K-Steelbook bei Amazon sichern.

Sie gehört zu den besten und beliebtesten Superhelden-Serien überhaupt und überraschte als frischer Genremix aus Sitcomparodie, Sci-Fi und Mystery, der neben der obligatorischen Superhelden-Action auch viel Raum bietet für seine faszinierenden Hauptpersonen. Nachdem der Serien-Hit drei Jahre nur auf Disney+ * verfügbar war, könnt ihr euch WandaVision jetzt im schicken Steelbook vorbestellen.

WandaVision im 4K-Steelbook Deal Zu Amazon

Das limitierte Steelbook erscheint am 1. März, enthält alle 9 Folgen der Miniserie und kommt so auf über 5 Stunden Laufzeit. Als Bonusmaterial gibt es zusätzliche Szenen, eine Featurette über die Produktion, Pannen vom Dreh und eine "Reise durch die Filmgeschichte".

Diese schräge Superhelden-Sitcom hat niemand kommen sehen

Nachdem die dritte Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) mit Avengers 4: Endgame und Spider-Man: Far From Home bombastisch zu Ende ging, schlug der Micky-Mouse-Konzern eine überraschend andere Richtung ein. WandaVision läutete eine neue Epoche des Superhelden-Abenteuers auf dem kleineren Bildschirm ein und war der Anfang einer ganzen Reihe an Marvel-Serien bei Disney+.

Was WandaVision ganz besonders macht, ist die konsequente Hommage und Parodie auf Sitcoms des letzten Jahrhunderts. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), auch Scarlet Witch genannt, und ihr Partner Vision (Paul Bettany) – ein männlicher Android, der die Schlacht in Endgame eigentlich nicht überlebt hat – leben ihr beschauliches Vorstadtleben und durchlaufen dabei mehrere TV-Epochen und -Klischees im Schnelldurchlauf. Anfangs besteht ihre Welt aus dem schwarz-weißen 4:3-Format, dann bekommt sie plötzlich etwas Farbe, bis sich schließlich Bildausschnitt und Farbton der Gegenwart anpassen. Und die ist für Wanda und Vision alles andere als beschaulich, denn die Gefahr lauert da, wo sie Wanda am wenigsten vermutet …

Bei Moviepilot haben 1.400 Nutzer:innen Wandavision bewertet und das mit einer exzellenten Durchschnittswertung von 7,4 Punkten. Bei Rotten Tomatoes wurden 91 Prozent positive Reviews von Kritiker:innen gezählt.

Auch wenn das MCU zuletzt etwas strauchelte, so kam WandaVision doch prächtig an. Zwar wird es vermutlich keine zweite Staffel geben, doch ist bereits ein Spin-off für Ende des Jahres geplant, das Wandas mysteriöse Nachbarin Agatha (Kathryn Hahn) begleitet.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.