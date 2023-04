Untergangsstimmung nach The Witcher Staffel 3-Trailer: Henry Cavill-Fans haben mit der Fantasy-Serie abgeschlossen

Gestern wurde der erste Teaser-Trailer zur 3. Staffel von The Witcher mit Henry Cavill veröffentlicht. Ausgehend von den Fan-Reaktionen steht die Fantasy-Serie aus dem Hause Netflix vor ihrer schwersten Prüfung.

Netflix veröffentlicht im Sommer einen der größten Fantasy-Blockbuster des Jahres: The Witcher. Nach den aufregenden Ereignissen der vorherigen zwei Runden sollten die Fans diesem Serienereignis eigentlich mit Spannung und Vorfreude entgegenfiebern. Die Reaktionen auf den Teaser-Trailer sind jedoch nur bedingt begeistert.

Die ersten bewegten Bilder aus der 3. Staffel versprechen ein düsteres Abenteuer voller Gefahren und Herausforderungen. All das wird jedoch von einer Sache überschattet: dem baldigen Ausstieg von Henry Cavill. Nach der neuen Staffel wird er der Netflix-Serie den Rücken kehren. Liam Hemsworth übernimmt die Rolle von Geralt von Riva.

Fantasy-Epos bei Netflix: Henry Cavills The Witcher-Ausstieg drückt die Vorfreude bei vielen Fans

Für viele The Witcher-Fans ist Cavill das mit Abstand beste an der Serie. Ein großartiges Casting, das selbst über schwache Drehbücher hinwegsehen lässt. Der bevorstehende Abschied sorgt für Panik und Untergangsstimmung. Manche Fans ziehen sogar in Erwägung, die 3. Staffel gar nicht erst anzufangen.

Netflix gibt sich alle Mühe, um Cavills Abschiedsvorstellung in ein großes Event zu verwandeln. Dafür spricht u.a. die Zweiteilung der Staffel. Am Ende wirkt es aber nur so, als würde das unvermeidliche Ende der Cavill-Ära hinausgezögert werden.

Reden wir hier überhaupt noch von einer 3. Staffel oder ist insgeheim allen klar, dass es sich mehr oder weniger um das Serienfinale handelt. Sobald Hemsworth den Platz von Cavill einnimmt, beginnt für einige Fans eine komplett neue Zeitrechnung.

Das Franchise ist erledigt ohne Cavill: Ob das stimmt, wird sich erst noch zeigen müssen. Fakt ist, dass Netflix große Hoffnungen in The Witcher setzt und in Zukunft in weitere Staffeln der Hauptserie sowie diverse Spin-offs investierten will.

Nicht zuletzt gibt es Fans, die sich auf den Ausbau des Fantasy-Universums freuen. Ob mit oder ohne Henry Cavill: Hauptsache, wir müssen den Kontinent nicht allzu schnell verlassen. Komplett in Ungnade gefallen ist The Witcher nicht.

Die erste Hälfte der 3. Staffel von The Witcher startet am 29. Juni 2023 bei Netflix mit ersten fünf Episoden. Am 27. Juli 2023 folgt die zweite Hälfte mit den verbleibenden drei Episoden, ehe sich Cavill endgültig von der Rolle verabschiedet.



