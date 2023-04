Umstrittenes Trash-Fest kehrt im ersten Trailer mit Mega-Stars und neuem Horror-Anstrich zurück

Die Hercule Poirot-Reihe von Kenneth Brannagh ist schwer umstritten. Jetzt soll der dritte Teil kommen und der erste Trailer verspricht einen Schwenk in Richtung Horror.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu A Haunting in Venice an:

A Haunting in Venice - Teaser Trailer (English) HD

Kenneth Branaghs "Hochglanz-Trash"-Reihe kehrt mit Horror-Anleihen zurück

Kenneth Branagh (Harry Potter und die Kammer des Schreckens) liebt Agatha Christie . Zum dritten Mal verfilmt der Regie-Veteran mit A Haunting in Venice eine ihrer Geschichten und erweitert damit eine unter Krimi-Fans schwer umstrittene Filmreihe.

A Haunting in Venice basiert auf Christies Roman Hallowe'en Party. Der gefeierte Detektiv Hercule Poirot (Branagh) hat sich in Venedig zur Ruhe gesetzt. Widerwillig nimmt er die Einladung zu einer Séance an und wird dort mit seinen ganz eigenen Geistern konfrontiert. Und natürlich, wie könnte es anders sein, mit einem überraschenden Todesfall.

Wie der Trailer bereits zeigt, neigt sich Branaghs Filmreihe mit A Haunting in Venice ein Stück weit in Richtung Horror-Inszenierung. Ob das der Filmreihe wirklich neue Elemente hinzufügt, wird sich zeigen. Während einige Fans die Reihe für ihre Treue zur Vorlage feiern, halten sie andere für unterhaltsamen, aber letztlich unbeholfenen Hochglanz-Trash.

Wann kommt A Haunting in Venice ins Kino?

A Haunting in Venice kommt am 14. September 2023 ins Kino. Vor der Kamera tummeln sich jede Menge Stars: Zum Cast gehören neben Branagh unter anderem Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) und Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey).

