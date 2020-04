Harte Sci-Fi-Serie bei Netflix: Furioser Trailer zu Snowpiercer

Mit Snowpiercer holt sich Netflix einen neuen Science-Fiction-Kracher ins Angebot. Der Trailer zur Serie verspricht ein hartes und spannendes Dystopie-Ereignis.

Wie ein Wattwurm gleitet der Zug durch weiße Schneewellen. Wir sehen den Snowpiercer im Trailer zur Serie aus der Vogelperspektive. Aus der Weite der weltweiten Antarktis zoomen wir in die Enge Zuges, mitten hinein in den Klassenkampf.



Die Science-Fiction-Serie Snowpiercer startet nächsten Monat auch bei Netflix. Der zweite Trailer zur Dystopie stimmt auf das klaustrophobische Setting der Geschichte ein, die in einer (nicht ganz so) fernen Zukunft im Jahr 2031 spielt. Den zweiten Trailer könnt ihr oben im Player sehen.

Snowpiercer ist hochwertiger Science-Fiction-Nachschub für Netflix

Snowpiercer ist optimaler Stoff für Netflix. Nutzer des Anbieters lieben Science-Fiction und diese Serie steht in einer Reihe mit harten Genre-Filmen wie Der Schacht, lässt sich aber auch mit Dystopie-Reihen wie Hunger Games vergleichen, wo es am Ende immer um den Kampf um soziale Gerechtigkeit und die Unterdrückung von Gruppen geht.

Die Erde ist in Snowpiercer ein Eisblock, die gesellschaftlichen Verteilungskämpfe verdichten sich in einem Zug, der pausenlos durch die Schneewüsten rast. Aus den verarmten hinteren Teilen der Blechraupe regt sich Widerstand. Ja, die Story kommt euch zu Recht bekannt vor: Oscar-Gewinner Joon-ho Bong (Parasite) verfilmte die die Graphic Novel bereits 2014

Der Widerstand wird in der Serie von Daveed Digs angeführt, der die Rolle von Chris Evans aus dem Kinofilm übernimmt. An der Spitze des Zuges und damit der Gesellschaft steht Melanie Cavill (Jennifer Connelly), deren Rolle an die von Tilda Swinton erinnert.

Wöchentlich neue Folgen: Wann startet Snowpiercer bei Netflix?

In der Angebotsvorschau für den Mai 2020 gab Netflix bekannt, dass die TBS-Serie in Deutschland bei dem Streamingdienst zu sehen sein wird - allerdings nicht wie gewohnt auf einen Schlag. Netflix hält sich an den Wochenrhythmus des Lieferanten. Das heißt, ihr müsst stets ein paar Tage auf die neue Folge warten.

Die erste Folge kommt am 17. Mai in den USA, wir können mit einem Start einen Tag später rechnen, wobei sich die Synchronisation auf Deutsch womöglich verzögert.

