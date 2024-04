Verblüffender The Walking Dead-Gastauftritt: Daryl ist in der Rick-Serie zu sehen und ihr habt ihn garantiert nicht entdeckt

The Walking Dead: The Ones Who Live hat Rick und Michonne ins Universum der Zombie-Serie zurückgeholt. Doch habt ihr auch Daryl-Darsteller Norman Reedus erspäht?

The Walking Dead: The Ones Who Live ist vor einer Woche mit Folge 6 bei MagentaTV zu Ende gegangen. Nach dem Finale ist eine 2. Staffel fraglich, auch wenn ein Wiedersehen mit den zwei Fan-Lieblingen Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) anderswo noch möglich wäre. Dass auch TWD-Liebling Norman Reedus (aka Daryl Dixon) sich in die neue Serie geschlichen hat, dürfte den meisten beim Schauen allerdings entgangen sein.

The Walking Dead-Star Norman Reedus hat sich in The Ones Who Live hinein geschummelt

Nach dem Ende von The Walking Dead im Jahr 2022 bekamen mehrere besonders beliebte Charaktere eigene Serien im TWD-Kosmos. The Walking Dead: Daryl Dixon verschiffte Norman Reedus nach Europa. Doch der Darsteller, der seit der ersten Staffel Teil des Zombie-Universums ist, ließ es sich auch nicht nehmen, heimlich im Hintergrund der Serie seines Kumpels Rick Grimes herumzulungern:

Gleich in Folge 1 von The Ones Who Live unterhält Rick (Andrew Lincoln) sich auf dem Gelände des CRM (Civic Republic Militär) mit Esteban (Frankie Quinones). Hier müssen Adleräugige ganz genau hinsehen: Denn auf einer Bank im Grünen liegt Norman Reedus in einiger Entfernung und bettet seinen Kopf auf den Schoß eines anderen CRM-Bewohners. Ein Set-Foto von Frankie Quinones beweist endgültig, dass Norman Reedus und Andrew Lincoln tatsächlich gemeinsam vor Ort waren:

Seine Figur Daryl Dixon spielt Norman Reedus während des unerwarteten Gastauftritts natürlich nicht. Schließlich müsste sich Mr. Dixon zu diesem TWD-Zeitpunkt schon in Frankreich befinden. Andernfalls wäre es von Daryl auch ziemlich gemein, sich in die streng geheime Gemeinschaft in Philadelphia einzuschleichen, ohne seinem verschollenen Freund 'Hallo' zu sagen.

Achtung, Spoiler zum weiteren The Walking Dead-Universum:

Dass Norman Reedus am Set von The Ones Who Live war, ist nichtsdestotrotz eine schöne Geste. Und wer weiß: Vielleicht deutet sich hier ja schon eine Rick-und-Daryl-Reunion an. Denn nachdem Rick, Michonne und die Grimes-Kinder wieder zusammengefunden haben, fehlt zum Glück der Fans eigentlich nur noch das Wiedersehen der zwei langjährigen Freunde.

Daryl weiß aktuell noch nicht, dass Rick wieder zurückgekehrt ist. Carol (Melissa McBride) deutete mit ihrem geheimnisvollen Funkspruch in der 1. Staffel TWD: Daryl Dixon allerdings schon an, dass sich das bald ändern könnte.

