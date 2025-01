Vergesst American Primeval: Im Stream gibt es ein Western-Abenteuer, das 10 Mal härter und verstörender ist

Wem die raue Kulisse und die knallharten Szenen aus dem Netflix-Hit American Primeval gefallen, der findet anderswo im Stream den perfekten Ersatz: In einem Western, der in nur fünf Minuten verstört.

Edle Sheriffs und eindimensionale Banditen gehören der Vergangenheit an. So zeigt es sich zumindest in der Western-Serie American Primeval, die auf Netflix zum großen Hit avanciert ist: Hier ist der Westen besonders wild, grausam und trostlos. Wer es noch härter mag, der wird bei Disney+ fündig: mit The Revenant - Der Rückkehrer.

Western-Abenteuer für American Primeval-Fans: The Revenant verstört in 5 Minuten

The Revenant dreht sich um den Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), der eine Gruppe von Pelzjägern durch ein Gebiet von Indigenen führt. Nachdem ein rachsüchtiger Stamm die Schicksalsgemeinschaft bei einem Angriff dezimiert, wird Glass durch die Attacke eines Bären verletzt und zum Sterben zurückgelassen. Aber nicht nur das: Trapper-Kollege Fitzgerald (Tom Hardy) tötet vor Glass' Augen dessen Sohn (Forrest Goodluck).

Schaut euch hier den Trailer zu The Revenant an:

The Revenant - Trailer (Deutsch) HD

Das Werk von Ausnahmeregisseur Alejandro González Iñárritu (Birdman) ist in Teilen Rache-Epos, Abenteuerfilm und traumgleiche Meditation. Dabei bleibt der Film aber unnachgiebig hart und brutal: Morden, Verstümmelungen, Vergewaltigungen, oder Skalpierungen malen ein Bild, das auch American Primeval an Grausamkeit übertrifft.

Viele Zuschauer:innen werden sich insbesondere an die Bären-Attacke auf DiCaprios Figur erinnern: Knapp fünf Minuten lang zerfleischt der wildgewordene Grizzly sein Opfer, bis der blutüberströmte Glass dem Tier mit letzter Kraft den Garaus macht. Es ist eine Szene, die man nie vergisst.

Wie American Primeval nutzt auch The Revenant Schauplätze, die sich viel mehr einer gnadenlosen Natur bedienen als ein durchschnittlicher klassischer Western. Die Menschen, die diese Schauplätze bewohnen, sind auch hier keine gastfreundlichen Einsiedler: Jeder von ihnen steht mit einem Fuß im Grab, und ein Menschenleben ist weniger wert als ein Biberpelz. Die Ähnlichkeiten zwischen The Revenant und American Primeval sind allerdings kein Zufall: Hinter beiden Projekten steht Drehbuchautor Mark L. Smith.

Wer das bildgewaltige Western-Abenteuer streamen möchte, findet es auf Disney+ *.

