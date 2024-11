Vergesst Kevin Costner: Das neue Epos des Yellowstone-Schöpfers startet heute

Mit Yellowstone hat Taylor Sheridan eine der erfolgreichsten Serien der jüngeren TV-Geschichte geschaffen. Jetzt startet sein nächstes Projekt – dieses Mal allerdings ohne Kevin Costner in der Hauptrolle.

Den Western hat Taylor Sheridan inzwischen durchgespielt. Nicht nur erforschte er das Genre in den fünf Staffeln von Yellowstone aus der Gegenwart heraus. Mit den Spin-offs 1883 und 1923 tauchte er sogar in die Vergangenheit der Dutton-Familie ein und erforschte den Mythos Amerika, Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten.

Um Land und Möglichkeiten geht es auch in seinem jüngsten Projekt, das er für den Streaming-Dienst Paramount+ geschaffen hat. Die Serie Landman entführt in den Westen von Texas, wo flüssiges Gold aus dem Boden schießt. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich Billy Bob Thornton als Krisenmanager einer Ölfirma.

Landman bei Paramount+: Billy Bob Thornton steigt für Taylor Sheridan ins dreckige Ölgeschäft ein

Konkret spielt Thornton den mit allen Wassern gewaschenen Tommy Norris, der immer dann gerufen wird, wenn es einem Unternehmen schlecht geht. In diesem Fall wendet sich Ölbaron Monty Miller (Jon Hamm) vertrauensvoll an den Krisenmanager, um sein Geschäft wieder auf Kurs zu bringen. Seit Monaten sind die Zahlen im Keller.

Hier könnt ihr den Trailer zu Landman schauen:

Landman - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Landman basiert auf der Podcast-Reihe Boomtown, die von Christian Wallace ins Leben gerufen wurde und sich mit wahren Geschichten aus dem Ölgeschäft in Texas beschäftigt. Neben Sheridan ist Wallace bei der Serie als Co-Creator gelistet. Vielleicht haben die beiden das There Will Be Blood des Serien-Blockbuster-Zeitalters geschaffen.

Der Cast ist auf alle Fälle bemerkenswert. Für Billy Bob Thornton, der in 1883 eine Folge lang gastierte, markiert Landman die größte Serienrolle seit Amazons Goliath. Mad Men-Star Jon Hamm kann derweil das nächste Großprojekt in sein Repertoire hinzufügen, nachdem er zuletzt in Fargo und The Morning Show zu sehen war.

Darüber hinaus gehören Demi Moore (The Substance), Ali Larter (Resident Evil), Michael Peña (Ant-Man) und Andy Garcia (Ocean's Eleven) dem Ensemble an. Selbst für eine Sheridan-Serie sind das viele große Namen. Um es mit den Worten von Jurassic Park-Gründer John Hammond zu sagen: "Keine Kosten und Mühen gescheut."

Zuvor hat Sheridan folgende Serien in Stellung gebracht:

Wann startet Landman bei Paramount+?

Landman startet heute, am 18. November 2024, bei Paramount+. Insgesamt umfasst die 1. Staffel zehn Episoden, die alle von Sheridan geschrieben wurden. Zum Auftakt gibt es eine Doppelfolge, danach wechselt die Veröffentlichung in den Wochenrhythmus.