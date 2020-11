Vergesst Thanos: Darkseid ist der größte DC-Schurke im neuen Justice League

Im Snyder-Cut von Justice League bekommen DC-Fans endlich den großen Bösewicht Darkseid zu sehen. Wir haben alle bisherigen Infos zum Thanos des DCEU für euch gesammelt.

Anstelle von DCs Thanos haben wir in Justice League nur den öden Laufburschen Steppenwolf bekommen. Eigentlich hatte sich Zack Snyder den großen Bösewicht Darkseid extra für die Versammlung des Superheldteams von Batman, Superman, Wonder Woman & Co. aufgespart. Wegen der künstlerisch entstellten Kinofassung von Justice League musste das DC-Team stattdessen nur gegen den Handlanger Steppenwolf kämpfen.

Während Thanos im MCU-Höhepunkt Avengers 4: Endgame bezwungen wurde, steht Darkseid im DC-Filmuniversum jetzt erst in den Startlöchern. Da Snyder seine persönliche Vision von Justice League doch noch verwirklicht, bekommen Fans den Schurken auch endlich in voller Pracht zu sehen.

Doch wer ist der Schurke eigentlich und welche Spuren von ihm gab es im DC Extended Universe schon? Wir haben die bisherigen Infos gesammelt und geben euch einen Darkseid-Crashkurs vor dem kommenden Snyder-Cut von Justice League.

Darkseid in den DC-Comics

Darkseid zählt zu den größten Comic-Schurken aller Zeiten. In den DC-Comics ist er einer der mächtigsten Gegner von Superman und wird schließlich zum Erzfeind der Justice League. Er ist Teil der "Neuen Götter", einer übermächtigen Alien-Spezies.

In den dazugehörigen New Gods-Comics werden diese mythologisch in der Tradition klassischer Epen aus der Antike inszeniert. Als Tyrann herrscht Darkseid über den Planeten Apokolips, wobei er alle anderen Planeten im Universum erobern will. Sein Weg der Zerstörung führt ihn daher irgendwann auch auf unsere Erde.

Daneben ist Darkseid auch auf der Suche nach einer sogenannten Anti-Lebensgleichung. Indem er diese entschlüsselt, soll er dazu in der Lage sein, den freien Willen sämtlicher Lebewesen des Universums zu brechen.

© DC Comics Darkseid im Comic

Darkseid im bisherigen DCEU

Im DCEU wurde zum ersten Mal in Batman v Superman: Dawn of Justice auf die Existenz des Bösewichts aufmerksam gemacht. In einer beklemmenden Albtraum-Vision von Bruce Wayne, auch bekannt als Knightmare-Sequenz, findet sich Batman in einer apokalyptischen Version der Erde wieder. Hier ist es Darkseid gelungen, die Erde mit der Anti-Lebensgleichung zu zerstören und Superman für böse Zwecke zu manipulieren.

In der Kinofassung von Justice League war Darkseid dann gar nicht zu sehen. Nur einmal wird er von seinem Gehilfen Steppenwolf erwähnt, als dieser dessen Namen auf der Erde ruft. Zu einem richtigen Auftritt des größten DC-Schurken wird es aber dann erst im neuen Snyder-Cut des DC-Blockbusters kommen.

Darkseid im kommenden Snyder-Cut von Justice League

Schon im ersten Trailer zur neuen Schnittfassung des Blockbusters ist direkt Darkseid in seiner ganzen Pracht zu sehen:

Zack Snyder’s Justice League - Trailer (English) HD

Dabei handelt es sich jedoch noch gar nicht um den finalen Darkseid. Wie Screen Rant erklärt, ist hier eine junge Version des Schurken zu sehen, die noch Uxas hieß. Der Trailer zeigt den Ausschnitt einer Rückblende, als Uxas mit seinen Truppen von Apokolips die Erde vor Tausenden von Jahren stürmte und schon einmal die Anti-Lebensgleichung entfesseln wollte.

Trotzdem sollten sich DC-Fans jetzt nicht darauf einstellen, dass der Schurke der große Bösewicht im Snyder-Cut wird. Ursprünglich hatte der Regisseur Justice League noch als Zweiteiler geplant, wobei Darkseid erst am Ende von Teil 1 als Gegner auftauchen sollte.

Seine neue Version des DC-Blockbusters realisiert der Regisseur jetzt als rund 4-stündige Fassung, für die Snyder noch zusätzliche Nachdrehs bekommen hat. Trotzdem dürfte die Screentime von Darkseid im Snyder Cut überschaubar ausfallen. Eine komplett neue Handlungsrichtung wird der Regisseur auch mit Nachdrehs nicht hinbekommen.

Der Schauspieler hinter DC-Oberschurke Darkseid

Auch zum Gesicht hinter Darkseid gibt es schon Infos. Der DC-Bösewicht wird durch Motion Capturing vom Schauspieler Ray Porter verkörpert, der dem Bösewicht auch seine Stimme leiht.

Da diese noch wichtiger als sein Aussehen ist, könnt ihr euch hier in einem Clip schon mal einen ganz kurzen Eindruck von Porters Darkseid-Stimmfärbung verschaffen:

Der Schauspieler hat laut Comic Book außerdem Interesse, die Rolle auch in künftigen DC-Filmen zu spielen. In einem Interview mit Geek House Show sagte er dazu:

Ich hoffe es. Mir würde das gefallen. Ich würde das gerne sehen und würde mich freuen, wenn man - wer auch immer das macht - mich mit dabei haben möchte. Ja, ich würde sehr gern eine Fortsetzung sehen. Und ehrlich gesagt würde ich persönlich gern eine Fortsetzung von Zacks Geschichte sehen. Also ja, ich hoffe das wirklich. Das wäre toll. Ich habe bis jetzt zwar noch nichts darüber gehört, aber ihr wisst schon. Hoffnung.

Zack Snyder verriet schon, dass er eine größere Geschichte für Darkseid entwickelt hat, die er noch nicht komplett ausbreiten konnte.

