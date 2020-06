Verrücktes Deadpool-Gerücht: Ryan Reynolds wollte gegen Marvel-Helden kämpfen

Deadpool als Schurke im MCU - ein Film mit dieser Prämisse wäre wohl ein garantierter Kassenschlager. Darsteller Ryan Reynolds wollte die Idee angeblich umsetzen.

Alle Fans des Helden Deadpool mussten zuletzt eine enttäuschende Meldung verkraften, denn das nächste Solo-Abenteuer mit dem Marvel-Söldner kommt angeblich frühestens in fünf Jahren. Nun streut ein Gerücht um eine Film-Idee zusätzlich Salz in die Wunde - und diese kommt von niemand Geringerem als Ryan Reynolds.

Laut einem Bericht der Hindustan Times , die wiederum sich auf den Insider Roger Wardell beruft, schlug der Darsteller letztes Jahr vor, Deadpool auf spektakuläre Weise im MCU einzuführen - nicht etwa als Unterstützung für andere Helden, sondern als Antagonist. Mit Blick auf die Übernahme von Fox durch Disney hat der mutmaßliche Pitch sogar auch eine ironische Meta-Ebene.

Deadpool 3-Regisseur: Ryan Reynolds wollte Michael Bay

"Deadpool tötet das Marvel-Universum von Fox" soll Ryan Reynolds als Handlung für Deadpool 3 vorgeschlagen haben. Zum einstigen Superhelden-Repertoire des Studios Fox gehörten (neben Deadpool selbst) bis vorletztes Jahr bekanntlich die X-Men und die Fantastic Four, denen es dabei also wohl mächtig an den Kragen gegangen wäre.



Offenbar war sogar auch schon ein sehr namhafter Regisseur im Gespräch für den Film: Transformers-Macher Michael Bay, mit dem Reynolds bereits bei dem Netflix-Blockbuster 6 Underground zusammen gearbeitet hat. Es wäre sein erster Ausflug ins Marvel-Universum gewesen.

Deadpool ist tödlicher als Thanos | Top 5

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Reynolds begrüßt den Deal zwischen Disney und Fox, wie er im Interview mit Total Film (via Games Radar ) verriet. Insbesondere für Deadpool tun sich damit ganz neue Möglichkeiten auf. Seine Sequel-Idee sollten wir daher natürlich mit einem zwinkernden Auge betrachten, das für die Marvel-Figur Wade Wilson ja ohnehin charakteristisch ist.

Wovon Deadpool 3 tatsächlich handeln wird, steht aktuell noch in den Sternen. In den mittelfristigen Planungen für das MCU spielt das Projekt gar keine Rolle. Schöpfer Rob Liefeld bestätigte dies erst letzten Monat.

