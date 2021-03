Verschärfte Erotik und ungewöhnlicher Resident Evil-Horror bei Amazon Prime: Alle 58 Filme und Serien der Woche

Auch diese Woche gibt es bei Amazon Prime wieder viel zu entdecken. Mit dabei ist unter anderem die heißere Langfassung von Fifty Shades of Grey und ein animierter Resident Evil-Film.

Wie gewohnt könnt ihr euch am Wochenende in ein üppiges Streaming-Angebot bei Amazon Prime stürzen. Für Serienfans sieht es diese Woche ziemlich mau aus, was Neuerscheinungen angeht. Filmfans bekommen aber einen bunten Mix aus alten und neuen Produktionen verschiedenster Genres.

Für Fans von schlüpfriger Erotik gibt es seit dieser Woche den ersten Teil der Fifty Shades of Grey-Reihe bei Amazon Prime. Dabei könnt ihr auch den längeren, freizügigeren Extended Cut schauen.

Schaut hier den Trailer zu Robert Rodriguez' El Mariachi!

Actionfans können sich seit dieser Woche bei Prime anschauen, wie die Karriere des großen Regisseurs Robert Rodriguez mit ganz kleinen Mitteln begonnen hat. Sein Spielfilmdebüt El Mariachi hatgekostet.

El Mariachi - Trailer (Englisch)

Wem die Resident Evil-Realverfilmungen viel zu weit weg von den Spielen waren, kann einen Blick auf Resident Evil: Vendetta werfen. Der japanische Animationsfilm fängt die Atmosphäre der Kult-Spiele deutlich stärker ein. Für Fans von Testosteron, Action und irren Verwicklungen ist der abgefahrene Pain & Gain von Michael Bay mit Dwayne Johnson und The Rock zu empfehlen.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da am Wochenende häufig noch mehr Filme und Serien bei Amazon Prime erscheinen, die zuvor nicht angekündigt wurden.

