Versteckt in Joker: Macher zeigt fantastisches neues Easter Egg

Joker hat sich einen Platz in der Ruhmeshalle der Comicverfilmungen verdient. Wie viel Liebe zum Detail in der Geschichte steckt, zeigt ein neu entdecktes Easter Egg.

Innerhalb kürzester Zeit mauserte sich Joker zum weltweiten Erfolgsphänomen. Inzwischen zählt er zu den finanziell erfolgreichsten Filmen 2019 und ist nominiert für mehrere Golden Globes. Regisseur Todd Phillips hat eine einzigartige Comicadaption geschaffen, in der jede Menge Detailarbeit steckt. Ein Easter Egg in den Kulissen des Films zeigt das sehr deutlich.



Die Krankenwagen in Joker sind ein geniales Easter Egg



So verrückt es klingt, eines der vielleicht schönsten versteckten Details von Joker sind die Krankenwagen im Film. Ein Reddit-User stolperte über ein Behind the Scenes-Bild aus dem Portfolio für die physischen Design-Elemente des DC-Films. Dieses stammt ursprünglich von Cladio Juliano, einem der Physical Graphics-Designer am Set:



Laut einer Erklärung Julianos in den Kommentaren auf Reddit gab es zwei Krankenwagen-Designs: Eines ohne "Joker-Lächeln", das vor Arthur Flecks Verwandlung eingesetzt wurde. Und das oben sichtbare, das für besagte Verwandlung stehe. Leider sind diese Designs nicht deutlich im fertigen Film sichtbar.



Wie aus einem Interview Julianos mit dem englischen Digital Arts Magazine hervorgeht, ist der Physical Graphics Designer für alle Graphiken, die auf Gegenständen angebracht werden, zuständig. Sprich: Schriftzüge von Werbeslogans oder Straßennamen, Aufdrucke, Logos von Polizeistationen, Fernsehsendern oder Firmen, etc.



Juliano zeichnete mit seinem extra engagierten Team daher auch für Schriftzüge auf Polizeiautos und Krankenwagen verantwortlich. Diese mussten natürlich dem 80er Jahre-Look und der sehr eigenen Ästhetik des Films entsprechen. In einem Video schenkte Juliano den Fans einen genaueren Blick auf den Druck von Gothams Polizei-Wappen:



Ich freue mich so, das endlich teilen zu können! Teil 1 der Joker Set-Graphik, die Gotham zum Leben erweckt. Druckvorgang. Gotham Police Department.



Ein Easter Egg im Easter Egg: Jokers Krankenwagen wecken Erinnerungen

Beim ersten Blick auf das clevere Krankenwagen-Design von Joker fällt jedoch noch etwas anderes auf: Dieses Lächeln erinnert nicht nur an Joaquin Phoenix' Version des bösen Clowns.



Wie Comic Book anmerkte, könnte man dieses Design ebenso gut mit Heath Ledgers ikonischem Look in Verbindung bringen. Gerade bei einem Krankenwagen, schließlich jagte Ledgers Joker in The Dark Knight ein Krankenhaus in die Luft und spazierte selbst im Schwesternkostüm durch die Gegend.



Ob diese Verbindung nun Absicht von Todd Phillips und Cladio Juliano war, wissen wir nicht. Doch der Gedanke, dass mit diesem liebevollen Detail dem Ledger-Joker Respekt gezollt wird, gefällt uns gut.



Wie gefällt euch das versteckte Easter Egg zu den Joker-Krankenwagen?