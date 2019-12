Disney, Avengers und Joker: Die 20 erfolgreichsten Filme 2019 weltweit

Volontär bei Moviepilot. Süchtig nach Star Wars-Memes, leidet an Game of Thrones-Hangover und sucht immer noch nach dem One Piece.

Dass Avengers: Endgame die Liste der erfolgreichsten Filme 2019 anführt, ist keine Überraschung. Die enorme Dominanz von Disney ist dennoch erschreckend.

Das Kinojahr 2019 war ein sehr erfolgreiches, zumindest für einige wenige Filme an der Spitze. Noch nie zuvor haben so viele Kinohits die Marke von einer Milliarde US-Dollar geknackt. Das liegt vor allem an Disney, die einen Mega-Erfolg nach dem nächsten feiern. Nur der Joker scheint der Dominanz von Avengers, Die Eiskönigin und Co. etwas entgegen setzen zu können.

Unten findet ihr die weltweiten Einspielergebnisse der 20 erfolgreichsten Filme 2019. Außerdem zeigen wir euch deren jeweiliges Produktionsbudget und errechnen die Differenz, um herauszufinden, wie viel der jeweilige Film eingenommen hat. Kosten für das Marketing, die in der Regel ähnlich hoch sind wie die Ausgaben für die Produktion, fließen allerdings nicht in die Rechnung ein.

Wichtiger Hinweis: Mit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers und Cats erscheinen 2019 noch zwei Filme, die gute Chancen haben, in die Top 20 zu kommen. Jumanji: The Next Level ist außerdem erst vor Kurzem gestartet und könnte noch in die Liste rutschen. Die folgende Liste ist also nur vorläufig. Alle Daten stammen von Box Office Mojo/IMDb Pro, abgerufen am 16. Dezember 2019.

Das sind die 20 weltweit erfolgreichsten Filme 2019

Platz 20: Godzilla 2: King of the Monsters

Geschätztes Produktionsbudget: 170 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 386 Millionen Dollar (227 %)

Differenz: 216 Millionen Dollar



Platz 19: Alita: Battle Angel

Geschätztes Produktionsbudget: 170 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 405 Millionen Dollar (238 %)

Differenz: 235 Millionen Dollar

Platz 18: The Captain

Geschätztes Produktionsbudget: unbekannt

Weltweites Einspielergebnis: 407 Millionen Dollar

Differenz: unbekannt



Platz 17: My People, My Country

Geschätztes Produktionsbudget: unbekannt

Weltweites Einspielergebnis: 428 Millionen Dollar

Differenz: unbekannt

Platz 16: Pets 2

Geschätztes Produktionsbudget: 80 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 429 Millionen Dollar (536 %)

Differenz: 349 Millionen Dollar

Platz 15: Pokémon Meisterdetektiv Pikachu

Geschätztes Produktionsbudget: 150 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 432 Millionen Dollar (288 %)

Differenz: 282 Millionen Dollar



Platz 14: ES Kapitel 2

Geschätztes Produktionsbudget: 79 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 472 Millionen Dollar (597 %)

Differenz: 393 Millionen Dollar



Platz 13: Maleficent 2: Mächte der Finsternis

Geschätztes Produktionsbudget: 185 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 485 Millionen Dollar (262 %)

Differenz: 300 Millionen Dollar



Platz 12: Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt

Geschätztes Produktionsbudget: 129 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 520 Millionen Dollar (403 %)

Differenz: 391 Millionen Dollar



Platz 11: Die wandernde Erde

Geschätztes Produktionsbudget: 48 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 700 Millionen Dollar (1.458 %)

Differenz: 652 Millionen Dollar



Platz 10: Nezha

Geschätztes Produktionsbudget: unbekannt

Weltweites Einspielergebnis: 701 Millionen Dollar

Differenz: unbekannt



Platz 9: Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Geschätztes Produktionsbudget: 200 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 759 Millionen Dollar (380 %)

Differenz: 559 Millionen Dollar

Platz 8: Die Eiskönigin 2 (erst seit 20. November in den Kinos)

Geschätztes Produktionsbudget: unbekannt

Weltweites Einspielergebnis: 1,033 Milliarden Dollar (wird noch deutlich dazugewinnen)

Differenz: unbekannt



Platz 7: Aladdin

Geschätztes Produktionsbudget: 183 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 1,051 Milliarden Dollar (574%)

Differenz: 868 Millionen Dollar



Platz 6: Joker

Geschätztes Produktionsbudget: 55 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 1,060 Milliarden Dollar (1.927 %)

Differenz: 1,005 Milliarden Dollar



Platz 5: A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Geschätztes Produktionsbudget: 200 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 1,073 Milliarden Dollar (537%)

Differenz: 873 Millionen Dollar



Platz 4: Captain Marvel

Geschätztes Produktionsbudget: 175 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 1,128 Milliarden Dollar (645%)

Differenz: 953 Millionen Dollar



Platz 3: Spider-Man: Far From Home

Geschätztes Produktionsbudget: 160 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 1,132 Milliarden Dollar (708%)

Differenz: 972 Millionen Dollar



Platz 2: Der König der Löwen

Geschätztes Produktionsbudget: 260 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 1,656 Milliarden Dollar (637%)

Differenz: 1,396 Milliarden Dollar



Platz 1: Avengers 4: Endgame

Geschätztes Produktionsbudget: 356 Millionen Dollar

Weltweites Einspielergebnis: 2,798 Milliarden Dollar (786%)

Differenz: 2,442 Milliarden Dollar



Disney spielt seine Asse aus, doch Warner hat einen Joker

Das Kinojahr 2019 stand ganz im Zeichen von Avengers 4: Endgame, dem Mega-Blockbuster aus dem Hause Marvel, der Avatar vom Thron stieß und zum erfolgreichsten Film überhaupt wurde. Dass der Rekordhalter also auch die Bestenliste 2019 anführt, ist nur die logische Konsequenz. Doch auch die restlichen Einträge sind geprägt von Disney.

Von allen Filmen, die im Jahr 2019 die Milliarde geknackt haben, stammen nur zwei nicht von Disney, wobei der Mega-Konzern auch an Sonys Spider-Man: Far From Home mitverdient hat. Der einzige Film komplett ohne Disney-Beteiligung, dessen Einspielergebnisse zehnstellig sind, ist Joker.

Der DC-Hit war 2019 einer der Filme, die am meisten Aufsehen erregt haben. Gerade, wenn man das Einspielergebnis mit den Produktionskosten in Relation setzt, wird deutlich, was für ein Kunststück DC hier gelungen ist.

Joker hat über 19 Mal so viel Geld eingespielt, wie er gekostet hat, Avengers: Endgame nur etwa das achtfache seines Budgets. Hätte der MCU-Hit das darin investierte Geld genauso vervielfachen wollen, hätte er circa 6,86 Milliarden Dollar einspielen müssen.

Was ist eure Meinung zu den Top 20 der erfolgreichsten Filme 2019?