Verstörendes Psychodrama heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 20 Jahre

Heute Abend läuft mit Birth ein ganz besonderer Film im Fernsehen. In dem von Under the Skin-Regisseur Jonathan Glazer inszenierten Psychodrama irrt Nicole Kidman durch ein gespenstisches New York.

Jonathan Glazer ist einer der besten Filmschaffenden unserer Zeit, der viel zu wenige Filme dreht. Seit letzter Leinwandausflug liegt inzwischen fast eine Dekade zurück: In dem aufwühlenden wie verstörenden Science-Fiction-Thriller Under the Skin folgte er Scarlett Johansson als mordendes Alien durch trostlose Landschaften.



Nicht weniger aufwühlend und verstörend ist sein zweiter abendfüllender Spielfilm: Nach seinem Kinodebüt Sexy Beast wagtes sich Glazer mit dem 2004 erschienenen Birth an ein ungemütliches Psychodrama, das bei seiner Premiere in Venedig für entsetzte Reaktionen sorgte. Es ist einer der besten Filme der 2000er.

Heute im TV: Birth läuft heute um 20:15 Uhr auf Arte.

Meisterwerk im TV: Jonathan Glazers Birth mit Nicole Kidman

Birth entführt ins New York der Gegenwart und zeigt uns eine Stadt, die in winterlichen Nebelschwaden versinkt. Zehn Jahre sind vergangenen, seitdem Anna (Nicole Kidman) ihren Ehemann verloren hat. Obwohl ihr der Verlust nach wie vor zu schaffen macht, nimmt sie Heiratsantrag des wohlhabenden Joseph (Danny Huston) an.

Hier könnt ihr den Trailer zu Birth schauen:

Birth - Trailer (English) HD

Genau in dem Moment begegnet ihr ein zehnjährige Junge (Cameron Bright), der sich als Sean vorstellt und sagt, dass er die wiedergeborene Version ihres Mannes ist. Anna will ihm – genauso wie alle anderen Menschen in Umfeld – zuerst keinen Glauben schenken. Nach und nach entdeckt sie aber immer mehr von ihrem Mann in dem Jungen.

In Birth sorgt der Nebel im Central Park für Gänsehaut

Das nachfolgende Psychodrama verzichtet auf reißerische Effekte und große Schockmomente. Stattdessen lotet Glazer mit meisterhafter Präzision und Ruhe die Beziehungen unter den Figuren aus. Sein Film ist ein langsamer, nachdenklicher und von einer gedrückten Stimmung geprägter Spaziergang durch New York.

Die Bilder sind dunkel und schwer – und wollen entschlüsselt werden. So wie der Nebel am Anfang im Central Park liegt, verwehrt uns Glazer einen klaren Blick auf die Dinge. Birth ist ein Film, der uns als Zuschauende herausfordert, jede Einstellung genau zu betrachten und wirken lassen. Nur so werden die komplexen Emotionen greifbar.

Entsprechend nuanciert ist das Spiel von Nicole Kidman. In Birth liefert sie eine ihrer besten Darbietungen ab. Im Grunde will man keine einzige Sekunde verpassen, denn selbst ein Wimpernschlag kann in Birth ein Beben auslösen, das die von Glazer in hypnotisierenden Bildern eingefangene Stadt in ihren Grundfesten erschüttert.

Wie hat euch Birth gefallen?