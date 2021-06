Verstörender DC-Meilenstein neu bei Netflix: Batman-Bösewicht reißt euch in die tiefsten Abgründe

Bei Netflix könnt ihr jetzt Joker streamen. Der DC-Hit zeigt die Entstehung des ikonischen Batman-Schurken als düster-psychotische Reise in die Abgründe einer gebrochenen Seele.

Im aktuellen DC-Universum ist Joker 2019 zum dunklen Querschläger inmitten bekannter Comicfilm-Strukturen geworden. Der Streifen von Hangover-Regisseur Todd Phillips löste kontroverse Diskussionen aus und wurde mit über einer Milliarde Dollar Einspielergebnis zum erfolgreichsten Kinofilm mit einem R-Rating aller Zeiten.

Wer den Film noch nicht gesehen hat oder ihn mal wieder schauen will, kann Joker ab jetzt bei Netflix im Abo streamen. Die ungewöhnliche Origin-Story des ikonischsten Batman-Schurken ist vor allem der verstörende Einblick in eine kranke Seele sowie eine vielleicht noch gestörtere Gesellschaft.

3 Gründe, warum ihr Joker bei Netflix streamen solltet:

Ohne typische Comicfilm-Elemente ist der Film eher ein düster-verstörendes Charakterdrama.

Joker fesselt als finstere Abwärtsspirale und Abbild einer kaputten Gesellschaft.

Die hypnotische Performance von Hauptdarsteller Joaquin Phoenix ist unvergesslich.

Joker erzählt von der verzweifelten Seele hinter dem Batman-Bösewicht

In seinem Film erzählt Todd Phillips die Geschichte des eingeschüchterten Berufclowns und scheiternden Hobby-Comedians Arthur Fleck. Der Regisseur zeichnet den psychisch kranken Protagonisten, der zuhause bei seiner kranken Mutter wohnt, erfolglose Therapiestunden absitzt und immer wieder in pathologisch zwanghafte Lachanfälle ausbricht, als von seinem Umfeld geächtetes Individuum.

Schaut hier auch noch unsere Video-Review zu Joker:

Gefährlich oder ein Meisterwerk? | Das taugt JOKER

Von Anfang an setzt Joker durch die Entwicklung des psychisch kranken Arthur in einer herzlosen, brutalen Gesellschaft eine pechschwarze Abwärtsspirale in Gang. Die entfaltet sich in starken Bildern und Klängen, die einen packen und auch nach der Sichtung des DC-Films lange nicht loslassen.



Bis auf einen Nebenplot, der den eiskalten Milliardär und Bürgermeisterkandidaten Thomas Wayne bedeutend in die Handlung einfügt, ignoriert Joker außerdem die grundlegende Mythologie aus den Batman-Comics.

Von seinen gezeichneten Wurzeln entfernt sich der Film stärker als alle anderen DC-Blockbuster der letzten Jahre. Joker ist vielmehr ein für sich stehendes Kunstwerk im Stil großer Charakterdramen und Thriller aus dem Hollywood der 70er-Jahre.



© Warner Joker

Im brodelnden Zentrum der Geschichte entfesselt Todd Phillips Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als verlorenen Clown. Der krümmt und windet sich mit seinem abgemagerten, knochigen Körper, bis er sich seinem tragischen Inneren auch äußerlich mehr und mehr angleicht. Eine unvergesslich eindringliche Performance des sowieso immer herausragenden Schauspielers.

Am Ende, wenn die Welt buchstäblich in Flammen steht und ein breites Grinsen aus Blut geformt wird, ist Joker längst zum Zwiespalt geworden. Zwischen der Faszination gegenüber dem befreienden Chaos, einem Plädoyer für Mitgefühl bei ausgestorbener Zwischenmenschlichkeit und einem moralischen Dilemma, das der Film selbst mit vielen Fragen und wenigen Antworten einem verdutzten Publikum überlässt.

