Viel zu wenige kennen knallharten Western mit Game of Thrones-Star Peter Dinklage: Niemand wollte ihn ins Kino bringen

Vor wenigen Monaten ist ein Western mit Peter Dinklage in die US-Kinos eingezogen, der vollkommen unterging. Das hat es mit dem unbekannten Film auf sich.

Bei der Beteiligung eines so großen Namens wie Game of Thrones-Star Peter Dinklage a.k.a. Tyrion Lannister, sollte man meinen, dass Filme und Serien weltweit große Wellen schlagen. Das ist jedoch nicht immer so, wie das Beispiel The Thicket zeigt – ein Western, der Ende letzten Jahres klammheimlich in die US-Kinos eingezogen ist und dort vollkommen unterging.

The Thicket mit Game of Thrones-Star Peter Dinklage: Darum geht's im Western

Der Western spielt um die Jahrhundertwende. Dabei ist der junge Jack (Levon Hawke) auf der Suche nach seiner Schwester Lula (Esme Creed-Miles), die von einer gewalttätigen Bande um Cut Throat Bill (Juliette Lewis) entführt wurde.

Dabei ist Jack auf die Hilfe des Kopfgeldjägers Reginald Jones (Peter Dinklage) angewiesen, der einen alkoholkranken Totengräber (Gbenga Akinnabe) und eine Prostituierte (Leslie Grace) im Schlepptau hat. Das Quartett begibt sich so auf eine gefährliche Reise ins Niemandsland, wo sie pures Grauen und Chaos erwartet.

Elliot Lester (Blitz - Cop Killer vs. Killer Cop) führte bei The Thicket nach einem Drehbuch von Chris Kelley (Preacher) Regie, der den Stoff nach dem gleichnamigen Roman von Joe R. Lansdale adaptierte. Peter Dinklage war an dem Film neben seiner Position als einer der Hauptdarsteller bereits seit 2014 als Produzent beteiligt. Ursprünglich sollten Noomie Rapace und Charlie Plummer mit dem Game of Thrones-Star vor der Kamera stehen. Die Coronaviruspandemie machte den ursprünglichen Produktionsplänen jedoch einen Strich durch die Rechnung.

The Thicket mit Peter Dinklage ging gnadenlos unter – nicht nur in Deutschland

Der Film kam schließlich als limitierter Release in die US-Kinos, wo The Thicket gnadenlos unterging. Gängige Portale wie Box Office Mojo oder The Numbers führen noch nicht einmal Zahlen über das Einspielergebnis des starbesetzten Westerns. Dabei fielen die Kritiken weitgehend positiv aus. Beim Aggregator Rotten Tomatoes kommt The Thicket auf eine starke Wertung von 79 Prozent bei 29 Reviews gegen eine Publikumswertung von 80 Prozent.

In Deutschland schaffte es der Film nie auf die Leinwand. Ob wir ihn hierzulande jemals zu Gesicht bekommen, bleibt darüber hinaus weiter abzuwarten. Denn The Thicket ist bisher auch in keinem Streaming-Portal zu finden. Auch nach einer VoD-, DVD- oder Blu-ray-Auswertung sucht man in Deutschland aktuell noch vergeblich.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite Espinof erschienen.