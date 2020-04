Vier Marvel-Filme verschoben: Doctor Strange 2 kommt jetzt noch später

Doctor Strange 2 mit Benedict Cumberbatch wurde bereits einmal verschoben. Jetzt müssen wir uns noch länger auf die Fortsetzung sowie zwei weitere Marvel-Filme gedulden.

Wir sind noch lange nicht am Ende der Startverschiebungen angelangt. Obwohl in den vergangenen Wochen zahlreiche Blockbuster neue Starttermine erhalten haben, befindet sich in Hollywood aufgrund der Corona-Krise weiterhin ziemlich viel in Bewegung. Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde nun Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit verschoben.

Ursprünglich sollte die von Sam Raimi inszenierte Fortsetzung im Mai 2021 in die Kinos kommen. Zuletzt rückte Disney jedoch die komplette vierte Phase des Marvel Cinematic Universe nach hinten. Dadurch landete Doctor Strange 2 auf dem 5. November 2021. Nun werden jedoch noch ein paar Monate mehr vergehen, bis Benedict Cumberbatch als Sorcerer Supreme zurückkehrt. Der neue Termin ist der 25. März 2022.

Doctor Strange 2, Spider-Man 3 und Thor 4 verschoben

Bei diesem Datum handelt es sich um den US-Start. Es ist davon auszugehen, dass auch der hiesige Kinostart zeitnah angepasst wird. Die Verschiebung folgt auf die jüngsten Entwicklungen in Sonys Terminkalender. Wie der Hollywood Reporter in einer weiteren Meldung anmerkt, hat sich das Studios dazu entschieden, den ebenfalls zum MCU gehörenden Spider-Man 3 mit Tom Holland zu verschieben.

© Disney Tom Holland als Spider-Man

Nachdem sowohl Spider-Man: Homecoming als auch Spider-Man: Far From Home als Sommer-Blockbuster überaus erfolgreich waren, sollte auch der dritte Teil ein vergleichbares Kunststück an den Kinokassen vollbringen. Nun rückt Spider-Man 3 aber vom 16. Juli 2021 auf den 5. November 2021. Darüber hinaus hat Disney Thor 4: Love and Thunder eine Woche nach vorne geholt und auf den 11. Februar 2022 gesetzt.

Nachfolgend findet ihr die angepassten US-Kinostarts für Marvels Phase 4:

Abseits davon wurde auch ein Marvel-Film verschoben, der nicht zum MCU gehört, nämlich Spider-Man: Into the Spider-Verse 2. Die Fortsetzung von Sonys animiertem Spider-Man sollte zuerst am 8. April 2022 in die Kinos kommen und startet jetzt am 7. Oktober 2022 in den USA. Über weitere Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden.

