One Piece auch in Staffel 2 genial besetzt: Diese 4 neuen Bösewichte machen der Strohhutbande auf Netflix das Leben schwer

In der 2. Staffel von One Piece erwarten uns auf Netflix viele neue Gesichter. Nun wurden einige der neuen Darsteller:innen bekanntgegeben – die nicht besser hätten besetzt werden können.

Letztes Jahr stach die 1. Staffel der Live-Action-Serie One Piece auf Netflix in See und fesselte dort zahlreiche Zuschauer:innen vor den Bildschirmen. Während das Fantasy-Abenteuer jede Menge neue Anhänger:innen für sich gewann, waren auch eingefleischte One Piece-Fans, die mit den Mangas und der Anime-Serie vertraut sind, weitgehend begeistert von der Adaption. Das lag nicht zuletzt an dem mehr als treffenden Casting der beliebten Strohhutbande um Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) und Loreno Zorro (Mackenyu).

Gleichzeitig stellte die Auftakt-Season damit hohe Erwartungen, an denen sich Staffel 2 wird messen müssen. Doch schauen wir uns die neuesten Entwicklungen bei der Besetzung an, dürfen wir uns wohl weiterhin in Sicherheit wiegen.

Erster Zuwachs um die Strohhutbande: 4 neue Stars stoßen zu One Piece Staffel 2 auf Netflix

Wie die Serie auf ihren eigenen X-Account bekannt gab, wurden vier neue Darsteller:innen für die 2. Staffel von One Piece bestätigt. So wird Late Night with the Devil-Star David Dastmalchian in den neuen Folgen als Mr. 3 zu sehen sein. Dazu wird Jazzara Jaslyn (Lioness) in die Rolle von Miss Valentine schlüpfen. Camrus Johnson (Batwoman) soll Mr. 5 mimen, während Daniel Lasker (Raised by Wolves) Mr. 9 darstellen wird.

Die vier Figuren sind Teil der geheimen Organisation Baroque-Firma unter der Leitung von Sir Crocodile, die als Kopfgeldjäger:innen auf den Meeren und dem Wüstenstaat Alabasta ihr Unwesen treiben. Wir dürfen also davon ausgehen, dass die Neuzugänge der Strohhutbande in den neuen Folgen das Leben schwer machen werden ...

Wann kommt One Piece Staffel 2 auf Netflix?

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von One Piece sollen im Juni 2024 in Südafrika begonnen haben. Die Produktion soll in etwa sieben Monate umfassen und im Januar 2025 abgeschlossen werden. Demnach rechnen wir damit, dass wir die neuen Folgen zwischen Sommer und Ende 2025 auf Netflix zu sehen bekommen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

