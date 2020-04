Falsche Prophezeiung in Vikings: Ragnar hat den Seher überlistet

Der Seher aus Vikings liegt mit seinen Vorhersagen eigentlich immer richtig. Nur einmal könnte er sich vertan haben: Womöglich hat Ragnar sein Schicksal selbst bestimmt.

Der Seher aus Vikings taucht in der Serie nicht allzu häufig auf. Wenn aber doch, hat er fast immer etwas Wichtiges zu sagen. Seine Prophezeiungen mögen oft zwar auch rätselhaft erscheinen, seine Erfolgsquote spricht hingegen klar für ihn.

Einmal jedoch könnte ihm ein dicker Fehler unterlaufen sein, der niemand Geringeres als Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) betrifft. Auf Reddit spekulieren Fans, dass der legendäre Krieger als einzige Figur aus der Serie den Seher widerlegt hat.

Vikings: Die Prophezeiung des Sehers vom blinden Mann

Zu Beginn von Vikings Staffel 4 offenbar der Seher Ragnar, dieser werde sterben an dem Tag, an dem ihn ein blinder Mann sieht. Später auf dem Weg zu König Aelle wird Ragnar tatsächlich von einem blinden Kutscher erkannt, der in der Prophezeiung gemeint sein könnte.

© History Channel Ragnar aus Vikings

Der Fehler dabei: Ragnar stirbt nicht am selben Tag, sondern erst ein paar Tage später in der Schlangengrube. Nehmen wir die Vorhersage wörtlich, ist sie also nur in Teilen akkurat. Hat der Seher sich ausnahmsweise vertan?

Einige Reddit-User glauben, dass der Verlauf der Geschichte auf Ragnars Willensstärke hindeutet. Er wusste, dass er in England sterben würde, trat die Reise aber dennoch mit Ivar an seiner Seite an, damit seine Landsmänner später Rache an den Engländern üben können. Somit hat er sein Schicksal selbst bestimmt und den Seher quasi übertrumpft.

Ragnars Vikings-Prophezeiung: Ist Egbert gemeint?

Diese Interpretation ergibt durchaus Sinn, aber daneben existiert noch eine andere Möglichkeit. Der wirklich letzte Mann, den Ragnar in der Schlangengrube ansieht, ist König Egbert (Linus Roache). Dieser ist natürlich nicht im Wortsinne blind, ließ sich von Ragnar zuvor jedoch hinters Licht führen.

Egbert erkannte nicht, dass Ragnar seinen eigenen Niedergang plante. Ragnar hatte in Wahrheit nie vor, seine Söhne nur auf Aelle anzusetzen und Wessex zu verschonen. Da Egbert Ragnar jedoch verehrte, glaubte er dessen Versprechen. Diese bildliche Deutung spricht mithin für Egbert als den blinden Mann aus der Prophezeiung. In jenem Fall hätte der Seher eben doch zu 100 Prozent Recht.

© History Channel Vikings: König Egbert

Vikings lässt beide Interpretationen zu, wobei die erste eine besonders emotionale Schlagkraft hat. Wenn Ragnar nämlich als einziger Vikings-Charakter den Seher "besiegen" konnte, spricht das auf eine recht subtile Weise Bände über seine Bedeutung für die Serie.

Vikings Staffel 6: Liegt der Seher bei Björn richtig?

Aktuell relevant in Vikings ist eine ganz andere Prophezeiung, in deren Mittelpunkt Ragnars Sohn Björn steht. Dieser soll laut dem Seher eines Tages größer werden als Ragnar, könnte nach dem brutalen Midseason-Finale aber bereits tot sein. Hier bleibt erst noch abzuwarten, welche Auflösung uns die Macher präsentieren.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Vikings Staffel 6B startet voraussichtlich im kommenden Spätherbst, ein konkretes Datum für den Release gibt es bislang noch nicht.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:



Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

Was glaubt ihr: Wie ist die Todesprophezeiung für Ragnar in Vikings zu verstehen?