Vikings hat mehr mit einer Kinderserie gemein, als ihr denkt – sagen Valhalla-Stars Bradley Freegard und Jóhannes Haukur Jóhannesson

Netflix' neue Serie Vikings Valhalla fährt mit Bradley Freegard und Jóhannes Haukur Jóhannesson gleich zwei Wikinger-Könige auf. Im Moviepilot-Interview sprachen sie über Vikings-Vorbilder ebenso wie Wickie, den Zeichentrick-Wikinger.

Zum Auftakt der Netflix-Serie Vikings: Valhalla haben wir die neuen Stars des großangelegten Wikinger-Spektakels digital getroffen und zu ihren Erfahrungen ausgefragt. Der walisische Schauspieler Bradley Freegard (König Knut) und der Isländer Jóhannes Haukur Jóhannesson (Olav) sprachen dabei unter anderem über Bösewichte, die einfach nur Liebe brauchen.

Erst gab es nur Vikings Valhalla-Kritiken, dann durften ab dem 25. Februar 2022 alle Netflix-Nutzer:innen den Vikings-Serien-Nachfolger sehen. Nach den Interviews mit Leo Suter und Sam Corlett sowie Frida Gustavsson und Caroline Henderson standen uns auch zwei Wikinger-Könige Rede und Antwort: Während König Knut England erobern und ein nordeuropäische Imperium aufbauen will, herrscht Haralds Halbbruder Olav über Norwegen.

© Netflix Vikings Valhalla: König Knut bzw. Canute (Bradley Freegard)

Jóhannes Jóhannesson: Hallo, ich spreche Deutsch.



Hallo, Johannes, das ist ja schön! Aber keine Sorge Bradley, wir werden das Interview nicht auf Deutsch führen.

Bradley Freegard: Puh, das ist gut. Da würde ich nicht sehr weit kommen.



Erzählt mir doch, bevor wir ganz in Vikings Valhalla einsteigen, was eure erste Wikinger-Erinnerung ist. Wann seid ihr mit dem Thema als Kinder in Berührung gekommen?

Jóhannes Jóhannesson: Bei mir war das gleich in der erste Klasse. Ich bin Isländer und dort haben sie uns beigebracht, wo wir herkommen: Island wurde vor ungefähr 1000 Jahren von Norwegern besiedelt. Wir kamen auf Schiffen und der König hat uns wie Dreck behandelt. Das sind meine frühsten Wikinger-Erinnerungen.



Bradley Freegard: Ich kann mich nicht erinnern, das in der Schule behandelt zu haben. [Ironisch] Und ich habe natürlich immer aufmerksam jedem einzelnen Wort gelauscht, das im Unterricht gesprochen wurde. Wenn ich ganz ehrlich bin, war meine erste Wikinger-Begegnung ein Cartoon namens Wickie und die starken Männer. [Als Reaktion auf meine Nasen-Reibe-Geste:] Ja, genau! Hatte sie eine magische Kraft, wenn sie sich das gemacht hat?

© Globus-Film Vikings-Vorbild? Wickie und die starken Männer

Sie war genaugenommen ein er, was aber viele nicht wissen, und nein: Das war nur Wickies Art nachzudenken.

Bradley Freegard: Ach so!? Was ich von damals jedenfalls mitgenommen habe, ist, dass er mutig war und gut Probleme lösen konnte. Und damit wird doch [meine Vikings Valhalla-Figur] König Knut exakt auf den Punkt gebracht!

Habt ihr denn die Serie Vikings gesehen, die vor Netflix' Vikings Valhalla kam?

Jóhannes Jóhannesson: Oh, definitiv! Ich bin ein großer Fan der ersten Vikings-Serie. Das habe ich so genossen! Es gibt so viele Episoden, an die ich mich noch erinnere. Ich habe sogar mehrfach für die alte Serie vorgesprochen, wurde aber nicht besetzt. Weshalb ich mich umso mehr gefreut habe, die Rolle in Vikings Valhalla zu bekommen und in Irland drehen zu dürfen.

Hattest du irgendwelche Vikings-Lieblingsfiguren?

Jóhannes Jóhannesson: Ich hatte sogar zwei: Floki, Gustaf Skarsgård, und Ivar, den Knochenlosen. Ich liebe ihn!

Bradley Freegard: Ich war auch ein großer Fan der vorigen Serie Vikings. Travis Fimmel als Ragnar und Floki waren zwei brillant ausgefeilte Charaktere. Genial gespielt. Und dass wir bei Vikings Valhalla in großen Teilen sogar die gleiche Crew hatten wie in Vikings war ebenfalls ein Glück. Aber unser Ensemble in der Netflix-Serie ist natürlich auch fantastisch.

Olav und Knut treffen im Netflix-Clip zu Vikings Valhalla auf Freydis

Vikings Valhalla - Clip Was ich zu tun habe (Deutsch) HD

Jóhannes Jóhannesson: Ich glaube, meine Lieblingsfigur in Vikings Valhalla ist Frida Gustavsson, die Freydis spielt. Das Ensemble ist natürlich toll, aber sei ehrlich, Bradley: Frida ist ehrfurchtgebietend.



Bradley Freegard: Als 1,90 Meter großer Mann aus Wales passiert es dir nicht oft, dass du in einem Flur von einer viel größeren Frau umarmt wirst, die dich wahrscheinlich wirklich entzweibrechen könnte. [Anmerkung der Redaktion: Die Schauspielerin Frida Gustavsson ist in Wahrheit "nur" 1,84m groß.] Man kann sich nur vor ihr verneigen.



In Vikings Valhalla besonders spannend ist der Zusammenprall zweier Religionen innerhalb des Wikinger-Volkes. In Vikings war das noch nicht so ausgeprägt...

Jóhannes Jóhannesson: Nun, wir befinden uns jetzt in dem Zeitalter, indem die Christen all die nördlichen Länder im Prinzip umgepflügt haben. Mein Charakter, Olav Haraldsson, hatte daran historisch einen gewaltigen Anteil. Und geschichtlich gesehen haben sie gewonnen: Schließlich sind jetzt alle nordeuropäischen Staaten vorrangig christlich geprägt. Wir wissen also, wo es hinführt.

Du hast also einen "guten Job" gemacht.

Jóhannes Jóhannesson: Ich habe einen exzellenten Job gemacht. Olav ist der ewige König Norwegens. Auf den [norwegischen] Färöer Inseln haben sie sogar im Juli einen St. Olavs Tag, der auf meinem Charakter basiert. [Anmerkung: Der Feiertag existiert zusammen mit dem Flaggen-Tag am 29. Juli in ganz Norwegen. Auf den Färöer Inseln ist "Ólavsøka" das größte Sommer-Festival.]

© Netflix Vikings Valhalla: König Knut und Olaf begrüßen Leif

Was würdet ihr sagen, treibt eure Charaktere in Vikings Valhalla an?

Bradley Freegard: Bei König Knut ist das ganz einfach. Er will ein mächtiges europäisches Imperium aufbauen. Und um das zu erreichen, muss er die "heidnische" und christliche Wikinger vereinen und gegen einen gemeinsamen Feind führen.

Jóhannes Jóhannesson: Olav wird von seinem Machthunger angetrieben. Aber was er wirklich braucht, ist Liebe. Dass jemand ihn in den Arm nimmt, und ihm sagt, dass er als Mensch genug ist und all das gar nicht tun muss. Das tut nur leider keiner.



Dann sind wir gespannt, wo das noch hinführt. Ich weiß, dass ihr Staffel 2 von Vikings Valhalla schon gedreht habt und nicht darüber reden dürft. Aber könntet ihr verraten, welche Zukunft ihr euch persönlich für eure Charaktere wünscht?

Jóhannes Jóhannesson: Ich will, dass Olav Frieden und Liebe findet. Das wünsche ich diesem armen, armen Mann.



Bradley Freegard: Das ist eine schwere Frage, weil ich etwas sagen muss, was nicht wirklich passiert. Und wenn ich sage, was wirklich passiert, um es als falsch zu verkaufen, bin ich ebenfalls dran. Es gibt keinen guten Ausgang für diese Situation. Weißt du, das Problem mit Knut ist: Wenn er es wirklich will, dann geht er los und nimmt es sich. "The sky is the limit": Er kennt keine Obergrenze.

© Netflix Vikings Valhalla: König Knut (Bradley Freegard) und Olaf Haraldsson (Jóhannes Jóhannesson)

Dann lasst mich zum Abschluss, weil Vikings Valhalla ja eine große Netflix-Serie ist, noch wissen: Was habt ihr zuletzt bei Netflix gestreamt?

Jóhannes Jóhannesson: Ozark. Mein Gott, ist das eine gute Serie



Bradley Freegard: Wusstest du vorher, dass Staffel 4 da geteilt werden würde?

Jóhannes Jóhannesson: Ja, ich hatte es vorher gesehen, du nicht?



Bradley Freegard: Ich wusste das nicht.

Jóhannes Jóhannesson: Was für ein Cliffhanger in Episode 7, oder?

Bradley Freegard: Ich hab nur gerufen: "Wirklich??? Müsst ihr das teilen?"



Jóhannes Jóhannesson: [lacht] Sie müssen es nun einmal erst drehen, Bradley. Auch wenn wir es an einem Tag weggucken können. Sowas braucht viele Monate Zeit.



Bradley Freegard: Tja ... Mein letzter Netflix-Besuch war übrigens auch Ozark. Fantastisch. [Lehnt sich vor in die Kamera] Jason Bateman, gibt mir einen Job!



Ich werde das hier im Vikings Valhalla-Interview festhalten und dann liest er es hoffentlich und meldet sich bei dir. Danke für eure Zeit und habt noch einen guten Tag.

Bradley Freegard: [lacht] Danke.



Jóhannes Jóhannesson: [auf Deutsch] Dankeschön! Auf Wiedersehen.

