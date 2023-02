Vikings-Star trifft auf Homelander: In diesem vollgepackten Action-Trailer verliert sogar Jake Gyllenhaal sein Gedächtnis

In seinem neuen Kriegsfilm The Covenant schickt Guy Ritchie Jake Gyllenhaal in ein beklemmendes Afghanistan-Trauma. Der erste Trailer verspricht Action und Emotionen.

Fans von Guy Ritchie kommen langsam mit dem Schauen nicht mehr hinterher. Anfang Januar ist erst sein letzter Film Operation Fortune bei uns gestartet, da kündigt sich schon der nächste Blockbuster des Regisseurs an. Mit Guy Ritchie's The Covenant hat der Macher kultiger Thriller-Komödien anscheinend einen durchweg ernsten Kriegsfilm über eine emotionale Rettungs-Mission in Afghanistan gedreht.

Schaut jetzt den ersten Trailer mit Stars wie Jake Gyllenhaal, Alexander Ludwig aus Vikings und Homelander-Darsteller Antony Starr.

The Covenant - Trailer (English) HD

Der neue Guy Ritchie-Film ist eher untypisch für den Regisseur

In der Story von The Covenant spielt Gyllenhaal den Sergeant John Kinley, der seinen letzten Einsatz in Afghanistan antritt. Als er am Kopf verletzt wird, rettet sein heimischer Übersetzer Ahmed (Dar Salim) sein Leben. Danach leidet er an Amnesie und kann sich nur noch an Ahmed erinnern. Als der Übersetzer und dessen Familie in Lebensgefahr gerät, tritt Kinley eine Rettungs-Mission an und kehrt nach Afghanistan zurück.



Mit Filmen wie Snatch - Schweine und Diamanten, The Gentlemen oder zuletzt Operation Fortune steht Guy Ritchie sonst eher für seichte Genre-Unterhaltung. The Covenant sieht jetzt nach einem Film aus, der eher an Ritchies Ton für Cash Truck mit Jason Statham anknüpft und keinen Humor bietet.

In den USA startet The Covenant am 21. April 2023 im Kino. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt.

