Vollkommen vergessener Angelina Jolie-Film erobert Netflix-Charts: Er floppte vor 22 Jahren gnadenlos an den Kinokassen

In den Netflix-Charts haben es sich gerade zwei Filme mit Angelina Jolie in der Hauptrolle gemütlich gemacht. Einer davon ist vor 22 Jahren völlig untergegangen.

Die Netflix-Charts stehen aktuell offenbar im Zeichen von Angelina Jolie. Denn auf Platz 1 des Film-Rankings ist der Thriller The Tourist ganz frisch eingestiegen, in dem die Schauspiel-Ikone an der Seite von Johnny Depp zu sehen ist. Damit steht der Jolie-Film jedoch nicht allein dar. Denn wenige Plätze dahinter steht ein Werk aus dem Oeuvre der Schauspielerin, das wohl die wenigsten von euch kennen dürften. Die Rede ist von Leben oder so ähnlich.

Leben oder so ähnlich mit Angelina Jolie hält sich seit Tagen in den Netflix-Charts

Die romantische Komödie ist in den letzten Tagen auf den 4. Platz der Film-Charts bei Netflix geklettert, bevor der Film zum aktuellen Zeitpunkt auf Platz 6 abgerutscht ist. Womöglich waren viele Streamer:innen neugierig, was es mit dem Jolie-Film auf sich hat, denn er ging vor knapp 22 Jahren an den Kinokassen gnadenlos unter: Auf ein Budget von rund 40 Millionen US-Dollar folgte ein bitteres Einspielergebnis von nur 16 Millionen (via Box Office Mojo ).

Leben oder so ähnlich dreht sich um die TV-Moderatorin Lanie Kerrigan (Jolie), die mit ihrer eigenen Sendung große Erfolge verbuchen kann. Als sie eines Tages den Wahrsager Jack (Tony Shalhoub) interviewt, um herauszufinden, ob der tatsächlich Football-Ergebnisse vorhersagen kann, prophezeit er ihr jedoch mehr als den Ausgang des nächsten Spiels. Neben einem tatsächlich eintreffenden Hagelschauer sieht er voraus, dass Lanie nur noch sieben Tage zu leben haben wird. So muss die junge Frau urplötzlich um ihr Leben bangen.

Neben Angelina Jolie sind in der romantischen Komödie unter anderem Stockard Channing (Hitler - Aufstieg des Bösen) und Edward Burns (Der Soldat James Ryan) zu sehen. Regie führte Stephen Herek (101 Dalmatiner) nach einem Drehbuch von John Scott Shepherd und Dana Stevens.

