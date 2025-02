Vom Macher eines der besten Action-Filme der letzten Jahre: Neuer Trailer für Top Gun-Nachfolger mit Brad Pitt verspricht absolute Raserei

Beim Super Bowl wurde der neue Teaser-Trailer für Brad Pitts Antwort auf Top Gun: Maverick gezeigt. Schaut euch hier das rasante Video für F1 an.

Was Tom Cruise kann, kann ich schon lange, dachte sich offenbar Brad Pitt. Nachdem Cruise in Top Gun: Maverick als Flieger-Ass seinen Körper an dessen Grenzen brachte und einen der besten Action-Filme der letzten Jahre hervorbrachte, stieg Pitt für den neuen Autorennstreifen F1 selbst hinters Lenkrad.

Mit dabei: Top Gun 2-Regisseur Joseph Kosinski und Formel-1-Stars wie Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc. Im Rahmen des Super Bowls wurde ein neuer Teaser-Trailer für den angeblich 300 Millionen Dollar teuren Action-Film präsentiert, den ihr euch hier anschauen könnt.

Schaut euch hier den Super Bowl-Spot für F1 an:

F1 - Superbowl Teaser Trailer (English) HD

Der Action-Blockbuster hat eine außergewöhnliche Entstehungsgeschichte

Der Trailer sieht fast nach einer Dokumentation aus, so sehr ähneln die Rennszenen dem realen Geschehen in der modernen Formel 1 – wäre da nicht Brad Pitt. Hintergrund ist die enge Zusammenarbeit zwischen Filmemachenden und der Rennserie. Seit Sommer 2023 wurden immer wieder Szenen bei Gran Prix gedreht. Dabei fuhren Brad Pitt, Co-Star Damson Idris und die Stuntfahrer mit modifizierten Formel-2-Autos und das teils gemeinsam mit echten F1-Autos auf der Strecke.

Wer die Rennserie damals verfolgte, konnte fast denken, dass das fiktionale Team APXGP wirklich um die Weltmeisterschaft mitfährt. Entsprechend hoch sind die Schätzungen des Budgets. Berichte, dass der Film 300 Millionen Dollar verschlungen hat, machten im letzten Mai die Runde. Produzent Jerry Bruckheimer dementierte das jedoch bei Deadline .

Zur weiteren Besetzung gehören Kerry Condon und Tobias Menzies sowie das Gros der Fahrer, die zwischen 2023 und 2024 in der Formel 1 aktiv waren. Der frisch zu Ferrari gestoßene ehemalige Weltmeister Lewis Hamilton diente zusätzlich als Produzent des Films.



Im Film spielt Brad Pitt den ehemaligen Formel-1-Fahrer Sonny Hayes, der die Serie nach einem schweren Unfall verlassen hat. Stattdessen fährt er in anderen Wettbewerben (im Trailer sieht man kurz die 24 Stunden von Daytona, inklusive Feuerwerk). Da bittet ihn sein Freund und Teambesitzer (Javier Bardem), seinem Jungstar Joshua "Noah" Pearce (Damson Idris) als Mentor zu begleiten. Also steigt Sonny wieder ins Cockpit eines Formel-1-Autos.

Auch interessant:

Dann kommt F1 ins Kino und in den Stream

F1 kommt am 26. Juni 2025 in die deutschen Kinos. Das heißt, man kann Samstag ins Kino gehen und am Sonntag den Großen Preis von Österreich in Spielberg schauen, falls man von Motoren und heißem Gummi noch nicht genug hat.

Einen Streaming-Termin für F1 gibt es nicht, da der Film aber unter anderem von Apple in die Wege geleitet wurde, wird er irgendwann bei deren Streaming-Dienst Apple TV+ aufschlagen.