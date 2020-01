Von Flash bis Supergirl: Alle Arrowverse-Serien, die gerade verlängert wurden

Arrow selbst ist zwar beendet, weiter geht es im Arrowverse trotzdem. Der US-Sender The CW bestellte nun für einen Schwung Superheldenserien die nächsten Staffeln.

Zwar sind Arrow, Supernatural und The 100 beendet, doch The CW hat nach wie vor einen ganzen Strauß an Hit-Serien in petto - vor allem dank Arrow, wodurch das Arrowverse begründet wurde und zahllose DC-Figuren den Sprung vom Comic auf die Mattscheibe schafften.

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, verlängerte The CW nun insgesamt 13 seiner Serien. Dabei haben insbesondere Fans des Arrowverse Grund zur Freude.

Arrowverse: Diese Serien gehen in die nächste Runde

Der Sender erneuerte sämtliche laufende Serien des Arrow-Universums - also insgesamt 5 an der Zahl - um eine weitere Staffel. Weiter geht es also mit:

Des Weiteren ist nach wie vor ein Arrow-Spin-Off über die Heldentruppe The Canaries in Planung, in dem Mia Smoak (Katherine McNamara), Laurel Lance (Katie Cassidy) und Dinah Drake (Juliana Harkavy) im Jahr 2040 für Gerechtigkeit sorgen sollen. Hierfür steht ein offizieller Premieren-Termin aber noch aus.



Die umfassende Verlängerung des populären Serien-Universums dürfte auch hierzulande ein Grund zur Freude sein. Denn die DC-Vigilanten haben in Deutschland viele Fans - und das, obwohl die Serien in Deutschland nicht auf einem Sender geeint sind, sondern auf diversen Plattformen verteilt veröffentlicht werden. So wurde Arrow von VOX nicht weiter als bis zur 4. und von RTL Crime nicht weiter als bis zur 6. Staffel ausgestrahlt.

Welcher Arrowverse-Serie fiebert ihr am meisten entgegen?