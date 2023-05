Von Guardians of the Galaxy Vol. 3 kommen 600 verschiedene Versionen ins Kino

James Gunn will sichergehen, dass ihr die bestmögliche Version von Guardians of the Galaxy Vol. 3 im Kino auf der großen Leinwand seht. Und deswegen hat er 600 verschiedene erstellt.

Morgen startet Guardians of the Galaxy Vol. 3 in den deutschen Kinos. Die Fortsetzung markiert den Abschluss der Marvel-Trilogie, die Regisseur James Gunn vor neun Jahren mit Guardians of the Galaxy angestoßen hat. Bevor er sich ins DC-Universum verabschiedet, entfesselt er ein letztes MCU-Abenteuer im Kino.

Wie der Hollywood Reporter herausgefunden hat, handelt es sich dabei um eine ganz besondere Veröffentlichung. Denn Guardians of the Galaxy Vol. 3 erscheint in 600 (!) verschiedenen Versionen im Kino. Aber keine Angst, es handelt sich nicht um inhaltliche Unterschiede, sondern vor allem um technische Details.

Guardians of the Galaxy Vol. 3: So erklären sich die 600 Versionen des Marvel-Blockbusters

Für gewöhnlich erscheint ein Marvel-Film in 500 verschiedenen Versionen im Kino. Evan Jacobs, Vice President of Finishing and Stereo bei Disney, erklärt gegenüber dem Hollywood Reporter, dass für Guardians of the Galaxy 3 weitere Versionen erstellt wurden, um die Bedürfnisse der jeweiligen Kinos perfekt zu erfüllen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 schauen:

Guardians of the Galaxy 3 - Trailer (Deutsch) HD

Ein großer Punkt bei der Veröffentlichung von einem Film wie Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist etwa das Seitenverhältnis, das sich von Leinwand zu Leinwand unterscheiden kann. Wenn ihr den Film im IMAX schaut, ist das Bild in vielen Momenten deutlich größer, da am oberen und unteren Bildrand keine schwarzen Balken existieren.

Auf Twitter sagt Gunn, dass es ihm eher so verkommt, als hätten er an zehn Versionen von Guardians of the Galaxy Vol. 3 gearbeitet. Die Zahl von Jacobs ist damit nicht falsch. Vielmehr geht es hier um die Frage, wie sehr man bei den einzelnen Versionen und ihren Feinjustierungen ins Detail geht.

Guardians of the Galaxy Vol 3. startet am 3. Mai 2023 im Kino.

