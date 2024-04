Von Marvel zu MAGA: Captain America-Star verwandelt sich für Biopic in Donald Trump

Captain America-Star Sebastian Stan schlüpft für The Apprentice in die Rolle des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Auf den ersten Bildern des Biopics ist er kaum wiederzuerkennen.

Nachdem Donald Trump bereits zahlreiche Cameo-Auftritte in Filmen wie Kevin - Allein in New York oder Zoolander vorweisen kann, wird der ehemalige US-Präsident nun erneut auf der großen Leinwand auftauchen. Diesmal ist er jedoch nicht als er selbst zu sehen, sondern wird von Captain America-Star und Bucky-Darsteller Sebastian Stan gespielt. Im Biopic The Apprentice nimmt er die Aufgabe, Amerika zur "Rettung" zur verhelfen, allerdings ganz anders wahr, als in seinen Marvel-Filmen.

Kurz nachdem verkündet wurde, dass das Biopic von Ali Abbasi (Holy Spider) seine Premiere im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes haben wird, wurde nun auch das erste Bild zum Film veröffentlicht (via Deadline ). Dieses zeigt die skurrile Verwandlung von Sebastian Stan: vom Marvel-Held Bucky zum MAGA-Mann Donald.

The Apprentice: Donald Trumps Aufstieg in New York City

The Apprentice ist in den 1970er und 1980er Jahren in New York City angesiedelt, wo Donald Trump versucht, sein Immobiliengeschäft auszubauen. Als Fabel von Macht und Ambition wird das Biopic auch seine geschäftliche Beziehung zum berühmten Anwalt Roy Cohn beleuchten, die den späteren US-Präsidenten massiv prägen sollte. So soll der Film eine Mentor-Protegé-Geschichte zeichnen, die den Grundstein für Trumps Werdegang legte.

Jeremy Strong (Succession) wird dabei in die Rolle von Roy Cohn schlüpfen. Darüber hinaus ist Maria Bakalova (Bodies Bodies Bodies) als Ivana Trump, sowie Martin Donovan (Insomnia - Schlaflos) als Fred Trump Senior zu sehen. Das Drehbuch zu The Apprentice stammt aus der Feder von Gabriel Sherman (Alaska Daily).

Der Titel des Films bezieht sich auf die Reality-Sendung The Apprentice, die Donald Trump von 2004 bis 2017 koproduzierte. In den ersten 14 Staffeln des Formats war er auch vor der Kamera zu sehen, was ihm zu wachsender Bekanntheit verhalf.

Wann kommt The Apprentice ins Kino?

Bisher ist noch unklar, wann und wo The Apprentice hierzulande zu sehen sein wird. Der Film feiert seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes, die zwischen dem 14. und 25. Mai 2024 stattfinden.

