Von Prison Break bis Criminal Minds: 4 Serien auf Disney+, die Hochspannung und Verbrechen vereinen [Anzeige]

Mit Prison Break könnt ihr auf Disney+ eine der spannendsten Serien überhaupt schauen. Der Streaming-Service bietet aber noch mehr Crime-Highlights für Fans von spannender Unterhaltung.

Auf Disney+ könnt ihr eine große Bandbreite an Filmen und Serien aus den verschiedensten Genres entdecken – und auch für Krimi-Fans hat der Streaming-Service viele aufregende Titel im Angebot. Dazu zählen zum Beispiel alle Staffeln von Prison Break, eine der spannendsten Serien aller Zeiten. Wir sagen euch, warum sich ein Blick in die Kultserie auch jetzt noch lohnt und welche Highlights euch außerdem erwarten.

Prison Break ist eine der beliebtesten Crime-Serien überhaupt – und das zurecht

In Prison Break lässt sich der intelligente Architekt Michael Scofield (Wentworth Miller) in ein Gefängnis einsperren, bei dem er selbst an der Entwicklung mitgearbeitet hat. Der Plan, seinen fälschlicherweise zu lebenslanger Haft verurteilten Bruder Lincoln (Dominic Purcell) zu befreien, wird zum adrenalingeladenen Wettlauf gegen die Zeit und das Brüderpaar muss sich vielen anderen Hürden stellen.

Verschafft euch mit dem Trailer zu Prison Break einen ersten Eindruck:

Prison Break - Staffel 1 Trailer (Englisch)

Gerade die 1. Staffel Prison Break ist ein unvergleichlicher Binge-Rausch. Mit ständiger Hochspannung, vielen Wendungen und fiesen Cliffhangern zwingt einen die Serie förmlich zu stundenlangen Serien-Marathons. Doch auch die weiteren Staffeln von Prison Break erweitern das Erfolgsprinzip um neue Ideen, die mit elektrisierender Spannung auftrumpfen.

Criminal Minds ist ein FBI-Serienmarathon mit Kultstatus

Falls euch 5 Staffeln Prison Break nicht reichen und ihr Lust auf klassische Kriminalfälle habt, können wir euch Criminal Minds auf Disney+ empfehlen. Hier könnt ihr gleich 15 Staffeln (!) streamen, mit denen ihr tausende Stunden an Crime-Unterhaltung bekommt.

Schaut hier den Trailer zu Criminal Minds:

Criminal Minds - S01 DVD Trailer (Deutsch)

In Criminal Minds ermittelt ein Team aus FBI-Spezialist:innen über 324 Folgen lang in den unterschiedlichsten Kriminalfällen. Dabei sind die meisten Folgen in sich abgeschlossen. Auch wenn die Serie eigentlich mit Staffel 15 endete, wurde sogar noch eine 16. Staffel mit 10 Folgen als Mini-Serie bestellt.

Castle auf Disney+ ist der perfekte Genre-Mix für Fans von Krimi-Serien

Wem Criminal Minds auf Dauer zu ernst ist, kann sich mit Castle etwas lockereren Krimi-Spaß ansehen. In der Serie mit Firefly-Star Nathan Fillion als erfolgreichem Krimiautor stehen ebenfalls überwiegend in sich abgeschlossene Kriminalfälle im Vordergrund. Gelöst werden sie von Castle zusammen mit der Detektivin Kate Beckett (Stana Katic).

Schaut hier den Trailer zu Castle:

Castle - Staffel 1 Trailer (Deutsch)

In den insgesamt 8 Staffeln von Castle geht es neben den Krimi-Fällen auch um die Beziehung zwischen der Titelfigur und der Ermittlerin, die langsam tiefere Gefühle füreinander entwickeln. Dadurch wird Castle zum idealen Mix aus ernstem Krimi, Komödie und Romanze.

Bones verbindet Crime-Fachwissen mit charmanter Hassliebe

Auch Bones - Die Knochenjägerin bietet euch auf Disney+ 12 Staffeln voller Unterhaltung für Crime-Fans. Die Handlung der Serie dreht sich um die forensische Anthropologin Dr. Temperance "Bones" Brennan (Emily Deschanel), die Hinweise in rätselhaften Mordfällen anhand von Knochen der Opfer aufspüren kann.

Schaut hier noch einen Trailer zu Bones:

Bones - S05 DVD Trailer (Deutsch)

Neben ihrem beruflichen Talent hat Bones aber Schwierigkeiten, sich im sozialen Leben zurechtzufinden. Hier kommt der charmante FBI-Agent Booth (David Boreanaz) ins Spiel, der zur Lösung von Mordfällen immer wieder Bones' Hilfe braucht. Booth lässt sich eher von seiner Intuition leiten, was ihn zum perfekten Gegensatz zu Bones macht – und zu jeder Menge Turbulenzen führt. Die Crime-Serie kombiniert so Kriminalfälle mit viel zwischenmenschlichem Zündstoff.

Krimi-Serien sind gar nichts für euch? Gar kein Problem. Wer lieber dabei zuguckt, wie Menschenleben auf andere Art und Weise gerettet werden, findet hier die besten Krankenhaus-Serien à la Grey's Anatomy auf Disney+.

Welche Crime-Serien schaut ihr am liebsten auf Disney+?