Von She-Hulk bis WandaVision: Alle 9 MCU-Serien bei Disney+ im Ranking

Diese Woche endet She-Hulk und damit die erste Phase der neuen MCU-Serien-Generation bei Disney+. Welche ist die beste? WandaVision, Hawkeye oder doch Loki?

Innerhalb von nicht einmal 2 Jahren sind 9 Marvel-Serien bei Disney+ gestartet. Die neueste endet diese Woche: She-Hulk: Die Anwältin. Den Anfang machte WandaVision im Jahr 2021. Die neue Generation der MCU-Serien ist enger mit den Filmen verzahnt, Stars und Figuren aus den Blockbustern treten ganz selbstverständlich auf. Wir schauen kritisch zurück auf diese Phase zurück und ranken die Serien von unnötig bis unverzichtbar.

Podcast: Die 9 MCU-Serien bei Disney+ im Ranking

Denn der neue Ansatz bringt nicht nur Vorteile, sondern auch Probleme mit sich. Können Serien wie Hawkeye ihre Identität im Cameo-Strudel behalten? Wäre es nicht doch besser gewesen, aus Loki oder The Falcon and The Winter Soldier einen Film zu machen? Wir bewerten die Serien unter anderem nach folgenden Kategorien:

Wie nutzen sie das Serienformat?

Wie sind sie in das gewaltige MCU-System eingebunden?

Das gelingt WandaVision, Moon Knightund She-Hulk unterschiedlich gut. Am Ende des Rankings wagen wir einen kurzen Blick in die Zukunft. Die beinhaltet etwa die erste MCU-Serie mit Emilia Clarke, Secret Invasion.

Seht hier den Trailer zu Secret Invasion mit Emilia Clarke

Secret Invasion - Trailer 1 (Englisch)

