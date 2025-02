Vor 13 Jahren spielte er einen der besten Bösewichte, jetzt ist er im aktuell größten Netflix-Serien-Hit zu sehen

Neben Robert De Niro ist im Netflix-Hit Zero Day auch Jesse Plemons zu sehen. Berühmt wurde der Star schlagartig mit seiner unvergesslichen Breaking Bad-Rolle als psychopathischer Bösewicht Todd.

In der aktuellen Netflix-Serie Zero Day, sie sich tapfer auf Platz 1 in der Top 10 hält, muss Robert De Niro als Ex-Präsident George Mullen einen verheerenden Cyber-Angriff aufklären und Schlimmeres verhindern. Neben dem Star ist in dem Thriller-Geflecht auch Jesse Plemons zu sehen, der Mullens Assistent und langjährigen Freund spielt.

Bekannt wurde der Schauspieler mit seiner Durchbruchsrolle in Breaking Bad. Danach bewies er, dass er nicht nur psychopathische Bösewichte verkörpern kann, die ohne zu Zögern Kinder vom Fahrrad schießen.

Netflix-Star Jesse Plemons brillierte ihn eiskalten Bösewicht-Rollen

Auch wenn er schon Jahre zuvor in Serien wie CSI: Vegas und Grey's Anatomy aufgetreten ist und länger in Friday Night Lights mitgespielt hat, konnte die Welt Jesse Plemons spätestens mit seiner Beteiligung an der finalen 5. Staffel Breaking Bad nicht mehr ignorieren. Hier spielte er als Todd Alquist den Mitarbeiter einer Firma für Ungezieferbekämpfung. In Wahrheit handelte sich um eine Fassade für kriminelle Geschäfte, durch die Todd schnell Teil von Walter Whites Machenschaften wurde.

Bryan Cranstons Antiheld unterschätzte jedoch das psychopathische Potenzial von Todd, der bei einem Zugüberfall einen kleinen Jungen erschießt, der zum Zeugen wurde. Im Verlauf der finalen Folgen entwickelte sich Plemons in der Rolle zum beängstigenden Fan-Favoriten, der auch aufgrund seiner optischen Ähnlichkeit zu Matt Damon das "Meth Damon"-Meme ins Leben rief.



Seine nächste große Rolle spielte Plemons nach Breaking Bad in der 2. Staffel der Fargo-Serie. Hier glänzte er neben seiner späteren Ehefrau Kirsten Dunst als kauziger Schlachter Ed Blumquist, der immer stärker in die dunklen Crime-Abgründe der Serienhandlung abrutscht.

Plemons hat erst letztes Jahr im Kino bewiesen, dass er die verstörenden Rollen nicht verlernt hat. In Civil War von Regisseur Alex Garland ist der Star nur zehn Minuten zu sehen, aber die sind umso erschütternder und beklemmender. Mit knallroter Sonnenbrille verkörpert der Schauspieler einen Soldaten, der die Hauptfiguren in eine lebensgefährliche Situation bringt, nachdem er sich trotz seiner ruhigen Art als fremdenfeindliches Monster entpuppt.

Allein Todd Alquist und der namenlose Soldat zählen zu den furchteinfößendsten Bösewichten, die das Kino und das Fernsehen in den letzten 15 Jahren zu bieten hatte.

Über die Jahre hat der Zero Day-Darsteller sein schauspielerisches Talent variiert

Wer denkt, dass Jesse Plemons nur ein laufendes Meme und der perfekte Bilderbuch-Psychopath ist, kennt Game Night noch nicht. Die Komödie von 2018 hat gezeigt, wie lustig der Star auftreten kann. In einer Nebenrolle als Polizist aus der Nachbarschaft, der nie ohne seinen niedlichen Hund auf dem Arm vor die Tür geht, hat Plemons jede seiner Szenen irrwitzig an sich gerissen.

Im aktuellen Netflix-Chartstürmer Zero Day ist der Schauspieler jetzt auch wieder in einer "gewöhnlichen" Rolle zu sehen, wenn er als wichtiger Vertrauter von Robert De Niros Hauptfigur agiert. Trotz der dunklen Vergangenheit, die über Plemons' Roger Carlson ans Licht kommt, ist er einer der heldenhaftesten Charaktere.

Alle sechs Folgen der Miniserie Zero Day streamen jetzt im Netflix-Abo.