Vor 33 Jahren spielte er E.T.s besten Freund: Was wurde aus einem der größten Kinderdarsteller der 80er Jahre?

In der Rolle als E.T.s bester Freund Elliot wurde Henry Thomas über Nacht zum Weltstar. Wie es für den damals Elfjährigen weiterging, verraten wir euch in diesem Artikel.

Bis heute ist E.T. - Der Außerirdische einer der beliebtesten Science-Fiction-Filme der Welt. Die Moviepilot-Community goutiert den Klassiker bei fast 20.000 Votes mit einer starken Wertung, und auch unsere Redaktion ist bis heute verliebt. 2010 wurde er offiziell zum besten Kinderfilm aller Zeiten ernannt, wie The Guardian berichtete.

“Es vergeht kein Tag, an dem mir nicht jemand ‘E.T. nach Hause telefonieren’ zuruft”, erzählte Schauspieler Henry Thomas 2012 dem Mirror , und bestätigte damit den Eindruck: E.T. ist aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Doch wie erging es dem menschlichen Hauptdarsteller nach dem Film?

Heute kennt jeder Drew Barrymore – aber was wurde aus Henry Thomas?

Drew Barrymore spielte im Film aus dem Jahr 1982 die jüngste Schwester und kann heute auf eine schillernde Karriere zurückblicken. Ihr Leben wurde jedoch auch von harten Schicksalsschlägen geprägt. Henry Thomas, der den Protagonisten Elliot verkörperte, stand dagegen nach dem Dreh nicht mehr so stark im Rampenlicht. Zu sehen ist er aber bis heute!

Seit seinem Durchbruch spielt er regelmäßig kleine und große Rollen im Kino und TV. Zuletzt konntet ihr ihn zum Beispiel in Doctor Sleeps Erwachen oder in der Serie Spuk in Hill House erleben. Davor trat er auch in Filmen wie Gangs of New York und Suicide Kings auf. Keine dieser Rollen knüpfte an den bahnbrechenden Erfolg von E.T. an – doch vielleicht stört Henry Thomas das gar nicht.

Der Erfolg hat Henry Thomas’ Leben als Kind auf den Kopf gestellt

Thomas wuchs als Kind von Landwirten in Texas auf. Dorthin kehrte er nach dem Dreh auch zurück – doch sein einfaches Leben war vorbei. In der Schule war er ständig Hänseleien ausgesetzt:

Natürlich gab es Zeiten, in denen ich es bereute, das Kind in E.T. gewesen zu sein. Meine Welt wurde komplett verrückt. Ich war auf diese dumme Art berühmt, wo man nirgendwo hingehen kann.

Thomas beschrieb diese Zeit gegenüber dem Mirror als herausfordernd. Doch er setzte sich auch ein klares Ziel:

Ich wollte nie dem Klischee des verkommenen Kinderstars entsprechen. Ich wollte nie jemandem die Genugtuung geben, ein Bild von mir zu bekommen, wie ich einen Schnapsladen ausraube.

Ganz aufgegangen ist der Plan nicht: Nach Berichten von SyFy wurde der Schauspieler 2019 verhaftet, nachdem er unter Einfluss von Marihuana in seinem Auto das Bewusstsein verloren hatte. “Ich habe das Kind in E.T. gespielt!”, soll er während seiner Festnahme gerufen haben.

Henry Thomas scheint zufrieden mit kleineren Rollen

Die Geschichte bleibt ein kleiner Ausreißer in Thomas’ Karriere. Stetig zu arbeiten und regelmäßig Rollen zu ergattern, ist in der Schauspiel-Branche längst keine Selbstverständlichkeit. Umso beeindruckender sind die 78 Einträge, die ihn heute auf der IMDB als Schauspieler listen. Vor kurzem feierten er und E.T. in einer Werbung für einen Pay-TV-Anbieter sogar ein Wiedersehen.

Auch als Musiker hat sich der Schauspieler mittlerweile selbst verwirklicht. Womöglich ist Henry Thomas mit diesen zurückhaltenden Auftritten mehr als zufrieden, nachdem er in so jungem Alter bereits unverhofft Star-Luft geschnuppert hat.