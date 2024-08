Vor 34 Jahren spielte sie ihre erste Hauptrolle in einer Serie, heute ist sie einer der größten Sitcom-Stars

Rund 20 Jahre bevor sie in The Big Bang Theory zum Mega-Star wurde, wirkte diese Schauspielerin bereits in erfolgreichen Komödien mit.

Sitcom-Fans kennen Mayim Bialik heute als Amy Farrah Fowler aus The Big Bang Theory. Neun Staffeln lang war die Schauspielerin in der ikonischen Rolle der Neurobiologin zu sehen, die später die Ehefrau von Sheldon Cooper (Jim Parsons) werden sollte. Doch während die Kultserie den mit Abstand bekanntesten Eintrag in Bialiks Filmografie darstellt, begann ihre Karriere bereits viel früher.

The Big Bang Theory-Star Mayim Bialik hatte schon vor 34 Jahren die Hauptrolle in einer Kultserie inne

Wie unsere spanische Schwesternseite Sensacine berichtet, startete Bialik ihre Karriere mit einer Nebenrolle im Film Freundinnen mit Bette Midler. Für die Rolle wurde sie unter anderem mit dem Young Artist Award ausgezeichnet, der vielversprechende junge Talente in Hollywood ehrt. Auf diesen starken Karrierestart folgten Rollen in Horrorfilm Das Halloween Monster, dem TV-Hit MacGyver sowie zwei Sitcoms, die ein unterschiedliches Schicksal ereilte.

Während die von FOX produzierte Serie Molloy nach nur sechs Testfolgen abgesetzt wurde, konnte sich die NBC-Serie Blossom über eine Teenagerin, die mit ihrem Vater und zwei älteren Brüdern aufwächst, durchsetzen. Darin hatte Bialik im Alter von nur 15 Jahren ihre erste Hauptrolle inne. Auf fünf Staffeln mit 114 Folgen kam die beliebte Sitcom, ehe sie 1995 aufgrund sinkender Einschaltquoten von NBC eingestellt wurde.

CBS Mayim Bialik und Jim Parsons in The Big Bang Theory

Danach wendete sich Bialik zunächst anderen Dingen zu und widmete sich der Schauspielerei eher nebenbei, um an der University of California in Los Angeles zu studieren und dort ihren Doktor in Neurowissenschaften zu machen. Ob sie gedacht hätte, dass dieser Studienabschluss ihr einmal zur bedeutendsten Rolle in ihrer Schauspielkarriere verhelfen würde?

