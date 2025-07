Vor dem Start von Die nackte Kanone: Hier könnt ihr alle Teile der Kult-Trilogie streamen

In Kürze startet das Die nackte Kanone-Reboot mit Liam Neeson im Kino. Wir erklären, wo ihr alle Teile der Original-Trilogie streamen könnt – und wo die viel zu unbekannte Serie erhältlich ist.

Nichts ist schwerer als eine gute Komödie, lautet ein Leitsatz aus dem Hollywood-Kosmos. Die nackte Kanone hat das Kunststück geschafft: Seit 1988 der erste Film der Trilogie in die Kinos kam, hat die Parodie-Reihe Millionen von Fans zum Lachen gebracht. Große Fußstapfen also, in die Liam Neeson diese Woche mit dem Reboot Die nackte Kanone treten wird. Wer vor dem Kinostart noch einmal die Vorgänger sehen will, findet sie im Abo eines Streaming-Anbieters.

Wo streamen die Nackte Kanone-Filme?

Die Original-Trilogie besteht aus drei Filmen:

Aktuell lassen sich alle drei Filme über das Streaming-Abo von WOW schauen.

Bei Netflix oder Amazon Prime Video sind die Filme momentan nicht im Abo erhältlich. Wer kein WOW-Kunde ist, kann die Trilogie bei Amazon als Kauf- oder Leihversion erwerben.

Was manche nicht wissen werden: Die Polizei-Abenteuer um Lieutenant Frank Drebin (Leslie Nielsen) begannen nicht erst im Kino, sondern zunächst im TV: Die chaotischen Fälle von Drebin und seiner Spezialeinheit waren bereits Inhalt der Serie Die nackte Pistole (im Original: Police Squad), die ab 1982 im US-Fernsehen lief.

Wer den Serien-Ursprung des Franchise streamen will, muss allerdings Geduld beweisen: Die nackte Pistole ist momentan in keinem Abo erhältlich, selbst als digitale Kauf- oder Leihversion bei Amazon gibt es sie nicht. Wer sie legal sehen will, muss sie fürs Heimkino bestellen.

Wann kommt das Die nackte Kanone-Reboot ins Kino?

Ob das Reboot nach 31 Jahren Pause den Vorgängern das Wasser reichen kann, werden Fans in Kürze erfahren: Die nackte Kanone erscheint am 31. Juli 2025 im Kino. Neben Neeson sind unter anderem Paul Walter Hauser (Der Fall Richard Jewell) und Pamela Anderson (The Last Showgirl) vor der Kamera zu sehen.