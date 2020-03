Vor Guardians of the Galaxy 3: Macher erteilt Star Wars-Film klare Absage

Bei einer Fragerunde auf Instagram wurde Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn nach seinem Interesse an einem Star Wars-Film gefragt. Seine Antwort fällt deutlich aus.

Als Regisseur ist James Gunn einem Massenpublikum seit den Guardians of the Galaxy-Filmen ein Begriff. Vor den drei Beiträgen des Marvel Cinematic Universe schrieb und drehte der Amerikaner eher eigenwilligere Werke wie Tromeo & Julia, Slither - Voll auf den Schleim gegangen und Super - Shut up, Crime!, die sich schwer mit einem typischen Mainstream-Studio vertragen.

Mittlerweile hat Gunn jedoch sowohl im Marvel- als auch im DC-Universum Fuß gefasst. Neben Guardians of the Galaxy 3 inszeniert der Regisseur auch einen neuen Suicide Squad-Film. An anderen großen Franchises zeigt Gunn allerdings kein Interesse.

James Gunn hat kein Interesse an einem Star Wars-Film

In einer kürzlichen Frage- und Antwortrunde stellte sich James Gunn laut Screen Rant auf Instagram verschiedenen Themen seiner Fans. Ein Nutzer fragte den Regisseur, ob er Interesse an einem Star Wars-Film hätte oder für welches Franchise er gerne noch arbeiten würde. Die Antwort des Guardians of the Galaxy-Regisseurs in dessen Instagram-Story fiel eindeutig aus:



Nein, es interessiert mich als Filmemacher nicht wirklich. Mir fällt kein anderes Franchise ein, an dem ich gerne mitarbeiten würde, abgesehen von denen, an denen ich schon beteiligt bin.

Guardians of the Galaxy 3: James Gunn schließt Rückkehr eines Toten aus

© Disney Guardians of the Galaxy Vol. 2 von James Gunn

Dass James Gunn vor weiteren großen Franchises zurückschreckt, könnte unter anderem auch mit jüngeren Kontroversen um ihn zu tun haben. Wegen älterer Tweets voller schwarzem Humor und bedenklichen Aussagen wurde er von Disney zunächst als Regisseur von Guardians of the Galaxy 3 gefeuert, bevor er nach heftigen Protesten wieder eingestellt wurde.

Guardians of the Galaxy-Fans könnten außerdem nicht ganz unberechtigt argumentieren, dass Gunn mit den MCU-Filmen ohnehin schon eine Art Star Wars-Alternative geschaffen hat.

Ein konkreter Kinostart für Guardians of the Galaxy 3 steht noch nicht fest. Der Marvel-Blockbuster sollerscheinen. Zuvor kommt erst noch James Gunns Ausflug ins DC-Universum mit The Suicide Squad amin unsere Kinos.

