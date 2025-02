Vor Kaley Cuoco gab es in The Big Bang Theory eine andere Penny, die viel fieser war

Kaley Cuoco hat in The Big Bang Theory ihre ikonischste Rolle gespielt. Doch bevor sie ihre Chance hatte, wurde die Rolle ganz anders angelegt.

In vielerlei Hinsicht hat Penny die Jungs in The Big Bang Theory positiv beeinflusst. Sie war eine große Schwester für Sheldon (Jim Parsons) und eine liebende Partnerin für Leonard (Johnny Galecki). Auch für Howard und Raj war sie eine gute Freundin, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stand.

Bevor Kaley Cuoco diese Rolle übernahm, hat Amanda Walsh eine sehr andere Version der jungen Frau in Sheldons und Leonards Leben übernommen - die wesentlich gemeiner zu den beiden war.

Die Original-“Penny” hat die TBBT-Jungs ausgenutzt

Bevor eine Serie in Produktion geht, wird oft zuerst ein Pilot gedreht, um das Konzept zu testen. Bei The Big Bang Theory gab es ebenfalls eine solche Episode, die nur einem Testpublikum gezeigt wurde. In dieser hat Amanda Walsh die Rolle von Katie übernommen, die beim Publikum gar nicht gut ankam. Später wurde Katie durch Penny ersetzt.

In der ausgestrahlten Version der Serie zieht Penny gegenüber von Leonard und Sheldon ein, arbeitet als Kellnerin und hat den Traum, Schauspielerin zu werden. In der ursprünglichen Version trafen die Jungs Katie am Straßenrand sitzend, völlig am Boden zerstört wegen der Trennung von ihrem Freund (via Screen Rant ). Da sie keinen Wohnsitz hat, schmuggelt sie sich bei den Nerds ein, um mietfrei zu wohnen, betrinkt sich und beklagt sich über ihr Leben.

Auch wenn Penny ebenfalls kurz vor Serienstart eine Beziehung beendet hatte, stand sie zumindest auf eigenen Beinen. Darüber hinaus war sie von Anfang an für ihre Nachbarn da, auch wenn es in der ein oder anderen Episode auch Momente gab, in denen sie den Umstand ausnutzte, dass die Jungs ihnen verfielen (zum Beispiel in Staffel 2 Folge 19).

Kaley Cuocos Penny wurde in The Big Bang Theory deutlich vielschichtiger

Katie dagegen zeigte keinerlei Anzeichen dafür, sich um ihre neuen Mitbewohner zu kümmern, wie diese es taten. Vielmehr nutzte sie sie aus und wurde zu einer Art Antagonistin. Wo Penny hin und wieder einen Witz auf die Kosten der Nerds machte, blieb sie im Großen und Ganzen warmherzig und freundlich, während Katie schlichtweg gemein zu ihnen war.

Ob Katie sich im Laufe der Serie verändert hätte, ist natürlich nicht ersichtlich. Dank Kaley und ihrer Darstellung von Penny haben wir dagegen eine Figur bekommen, die sich im Laufe der Serie nicht nur selbst weiterentwickelt hat, sondern auch oft der Katalysator für die Weiterentwicklung der anderen Charaktere war.