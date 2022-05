Vor Obi-Wan-Serie: Ewan McGregor ist einfach nur glücklich, dass ihr seine Star Wars-Filme nicht mehr hasst

Obi-Wan Kenobi-Darsteller Ewan McGregor blickt auf die Entstehung der Prequel-Trilogie zurück und erzählt davon, wie sich sein Verhältnis mit den Star Wars-Fans verändert hat.

In wenigen Wochen feiert Obi-Wan Kenobi seine Premiere auf Disney+. Bevor es so weit ist, reisen die Stars der neuen Star Wars-Serie um die Welt, um das Projekt vorzustellen. Der erste Stopp der Pressetour war Berlin: Am Dienstag und Mittwoch statteten Ewan McGregor, Hayden Christensen und Co. der Hauptstadt einen Besuch ab.

Beim einem Photocall nahm sich McGregor die Zeit, um seine Star Wars-Erfahrungen zu teilen, wie ein bei Twitter viral gegangenes Video festhält. McGregor hat in allen drei Teilen der Prequel-Trilogie mitgespielt, die ihrerzeit sehr umstritten aufgenommen wurde. Die Reaktionen der Fans haben ihm sichtlich zu Schaffen gemacht.

Ewan McGregor über die Rezeption der Star Wars-Prequels

Inzwischen hat sich das verändert, wie McGregor erklärt. Ausschlaggebend dafür ist, dass ihn jetzt auch die Stimmen der Fans erreichen, die mit den Prequels aufgewachsen sind. Die waren zu Beginn der 2000er Jahre noch nicht so laut zu vernehmen.

Es ist eine seltsame Erfahrung, diese Filme zu machen. [...] Diese Filme wurden nicht sehr wohlwollend aufgenommen. Die Kritiker:innen haben nicht sehr positiv über sie geschrieben. Was wir damals allerdings nichts gehört haben, war von Leuten in eurem Alter ... eure Generation. Jetzt treffen wir all die Leute, die unsere Filme wirklich lieben. Es hat 15 Jahre gedauert, das zu hören. Aber es ist sehr schön. Es hat meine Beziehung zu Star Wars verändert.

Nachfolgend könnt ihr euch das komplette Video anschauen:

McGregor spricht weiter darüber, wie knifflig die Dreharbeiten mit dem massiven Einsatz von Green- und Bluescreens waren. Sämtliche Beteiligten haben ihr Herzblut in die Entstehung der Prequels gesteckt. Umso niederschmetternder waren für McGregor die negativen Reaktionen, als die Filme in die Kinos kamen.

In Vorbereitung auf die Obi-Wan-Serie hat er sich die Prequels zum ersten Mal seit dem Kinostart angeschaut. Besonders von seinem Wiedersehen mit Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith zeigt er sich sehr angetan. "Das ist ein phänomenaler Film", wirft Christensen zustimmend ein. Und da hat er absolut recht.

Obi-Wan Kenobi startet am 27. Mai 2022 auf Disney+. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur großen Star Wars-Rückkehr von Ewan McGregor und Hayden Christensen.

Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

