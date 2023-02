Neue Szene aus The Mandalorian Staffel 3 ist ein süßes Baby Yoda-Highlight – und zeigt Star Wars-Fans ein interessantes Story-Detail

The Mandalorian Staffel 3 steht kurz bevor. Ein neues Video aus der kommenden Staffel der Star Wars-Serie enthüllt eine Story-Entwicklung. Und einige Baby Yoda-Späße.

Die allermeisten Star Wars-Fans könnten The Mandalorian-Schnucki Grogu/Baby Yoda ewig bei seinen tolldreisten Sperenzchen zusehen. Das weiß Disney, und deswegen gibt es kurz vor Start der dritten Staffel Video-Nachschub mit ein paar Streichen des kleinen grünen Kerls. Die Szene mit Din Djarin (Pedro Pascal) und Greef Karga (Carl Weathers zeigt aber auch, dass sich gewisse Dinge verändert haben.

Schaut euch hier das neue Video mit Baby Yoda auf Englisch an:

In The Mandalorian Staffel 3 soll Din Djarin mit Baby Yoda endlich sesshaft werden

Während Grogu nämlich per Machtmissbrauch seinen Sessel zum Rotieren bringt oder Süßigkeiten stibitzt, will Greef Karga den Mandalorianer zum Bleiben überreden. Djarins ehemaliger Feind Karga hat es auf seinem Planeten Nevarro mittlerweile weit gebracht und bietet dem Kopfgeldjäger ein Stück Land zum Hausbau an. Aber sein Gegenüber hat noch ein paar Dinge zu erledigen.

Schließlich gilt Djarin nach seinem strengen Mandalorianer-Kodex als Ausgestoßener und will zum Heimatplaneten Mandalore zurückkehren, um sich dort zu rehabilitieren. Dabei wird er auch den Weg von Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) kreuzen, deren Anspruch als Herrscherin über das mandalorianische Volk der Kopfgeldjäger im Wege steht.

Wann kommt Staffel 3 der Star Wars-Serie The Mandalorian zu Disney+?

The Mandalorian Staffel 3 wird am 1. März 2023 bei Disney+ anlaufen. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs, die achte und finale Episode kommt am 19. April 2023.

